Prazo para inscrição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea termina nesta terça-feira (19)

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) prorrogou até esta terça-feira (20) o prazo para as equipes se inscreverem na 1ª edição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea - adulto masculino. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 14h, através de mensagem no número (69) 98473-6067.

De acordo com a Semes, o objetivo da primeira edição da Copa Madeirão é fomentar o esporte local, reunir grandes talentos e fazer do evento a maior competição esportiva da modalidade na capital rondoniense. Expectativa é que a competição deve reunir cerca de 100 equipes somente para a categoria adulta.

Os jogos começam no dia 31 de maio e as equipes inscritas serão informadas sobre a Fórmula da Disputa, datas, horários e locais dos jogos, apresentação do regulamento e sorteio dos potes durante o congresso técnico que será realizado no dia 27 de maio, às 19h, no Teatro Banzeiros.

Haverá premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas. O time campeão do torneio receberá a quantia de R$ 10 mil. Para o vice-campeão o prêmio será de R$ 5 mil. Também serão premiados com troféus o artilheiro, o destaque da competição, o melhor técnico e o melhor goleiro receberão troféus.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, a competição marca um importante passo no desenvolvimento do esporte na capital. “Nosso prefeito Léo Moraes não tem medido esforço para que o esporte de Porto Velho ganhe mais destaque. A Copa Madeirão de futebol veio para ficar e essa é a última oportunidade para as equipes se inscreverem”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)