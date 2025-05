Porto Velho celebra o Dia Mundial das Abelhas com ações de incentivo à produção de mel na agricultura familiar

Neste mês de maio, em alusão ao Dia Mundial das Abelhas (20), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), reforça a importância da apicultura e promove capacitações para fortalecer a cadeia produtiva local. Como parte das comemorações pelo Dia Mundial das Abelhas, será realizada no próximo sábado, 24 de maio, uma oficina de meliponicultura, voltada para criadores de abelhas sem ferrão e demais interessados no tema.

A atividade acontecerá das 8h às 14h, na sede da Agrotropical Amazônia, localizada na Estrada do Belmont, km 12 – propriedade do agricultor Tino Alves, que mantém um apiário com 10 caixas de abelhas com ferrão e 3 com abelhas sem ferrão.

“Sempre tive interesse em preservar as abelhas nativas. Elas são mais sensíveis, mas produzem um mel muito valorizado. Receber essa oficina na minha propriedade é uma grande alegria, porque vai beneficiar muita gente que também quer começar a criar abelhas de forma sustentável”, comentou Tino Alves.

Durante a oficina, será realizado o manejo de diferentes espécies de abelhas sem ferrão, com transferência para caixas de uso racional, que permitem a extração do mel sem comprometer as colmeias. Além disso, será construído um meliponário coletivo para abrigar colmeias resgatadas de áreas de risco, promovendo a conservação desses importantes polinizadores.

Oficina é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Agrotropical Amazônia Para Roseval Guzo, gerente de Assistência Técnica da Semagric, o evento representa mais do que uma capacitação técnica. “É um momento de integração entre produtores, troca de experiências e fortalecimento da consciência ambiental. Nosso objetivo é fomentar práticas sustentáveis e garantir que a produção de mel seja também uma ação de cuidado com a natureza”, ressaltou.

A oficina é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Agrotropical Amazônia, é aberta ao público e faz parte do calendário de ações da Semagric para fortalecer a agricultura familiar e ampliar a difusão de tecnologias sustentáveis no campo.

A Semagric tem sido uma parceira ativa dos produtores, oferecendo oficinas práticas de manejo de abelhas e assistência técnica contínua. Para o secretário da pasta, Rodrigo Ribeiro, o apoio à apicultura e à meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) está diretamente ligado à valorização da agricultura familiar e à preservação ambiental.

“As abelhas são fundamentais para a polinização e o equilíbrio ecológico. Ao incentivarmos sua criação, estamos cuidando da nossa biodiversidade e gerando renda para os pequenos produtores. Essa é uma das frentes que a gestão municipal tem priorizado”, destaca Rodrigo Ribeiro.

Serviço:

Oficina de Meliponicultura -Atividade gratuita e aberta ao público interessado

Data: 24 de maio (sábado)

Hora: 8h às 14h

Local: Agrotropical Amazônia – Estrada do Belmont, km 12

Contato: (69) 99221-5904 falar com Roseval Guzo



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Roseval Guzo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)