PARQUE DA CIDADE- Local será fechado ao público para montagem do Arraiá da Prefs

O Parque da Cidade estará fechado ao público até quinta-feira (22) para a montagem e decoração do Arraiá da Prefs, evento inédito promovido pela Prefeitura de Porto Velho. A reabertura ocorrerá no dia 23, data de início da programação festiva.

A primeira edição do Arraiá da Prefs será realizada entre os dias 23 e 25 de maio, sempre a partir das 19h, no Parque da Cidade. A programação contará com apresentações culturais, folclóricas e shows musicais, reunindo grandes nomes da cena nacional e regional em uma celebração gratuita voltada para toda a família.

Entre os destaques, estão os shows nacionais da banda Forró do Muído e da cantora Ju Marques. A expectativa é de que as apresentações atraiam um grande público ao evento, que também valoriza os talentos locais, com shows da cantora Patrícia Moraes e das bandas Embalo 5, Estação do Forró e Gata Forrozeira.

O Arraiá da Prefs terá ainda apresentações de boi-bumbá, quadrilhas juninas, danças indígenas e outras manifestações típicas que representam a riqueza da cultura popular rondoniense. A estrutura do evento está sendo preparada para garantir conforto, segurança e diversão ao público.

Confira a programação aqui.

Texto:Gleice Albuquerque / Emdur

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)