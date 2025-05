Prefeitura de Porto Velho divulga a programação do evento que inicia na próxima sexta-feira (23)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcutural), divulga a programação oficial da 1ª edição do Arraiá da Prefs. O evento festivo foi lançado na última semana, no Prédio do Relógio, com a participação de grupos folclóricos.

O Arraiá da Prefs será no período de 23 a 25 de maio, no Parque da Cidade, que oferece as condições ideais para receber tanto o público quanto as atrações culturais e ainda os vendedores ambulantes.

Com expectativa de receber cerca de 20 mil pessoas por dia, o evento será o pontapé inicial do Circuito Junino de Porto Velho 2025, que poderá ser o Maior São João do Norte do Brasil.

“Nossas quadrilhas e bois-bumbás representam o nosso sentimento de pertencimento da nossa cidade. O Arraiá da Prefs vai ser um momento especial e festivo para toda a população”, disse o prefeito Léo Moraes por ocasião do lançamento do Arraiá da Prefs.

Confira a programação.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)