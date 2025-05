Projeto Jovem Aprendiz da Inclusão é apresentado pela Prefeitura de Porto Velho

>



O prefeito Léo Moraes protocolou a proposta na Câmara de Vereadores

Após ser protocolado, o projeto precisa passar por duas votações Nesta segunda-feira (19), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, protocolou na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que cria o programa Jovem Aprendiz da Inclusão, que visa a contratação de jovens neurodivergentes entre 14 e 24 anos, com salário garantido e contrato de até um ano, com direito a prorrogação.

Inédita, essa iniciativa será a primeira entre as prefeituras de capitais em todo o Brasil e dará oportunidade para os jovens com diagnóstico de autismo, TDH, entre outros. Para ingressar no programa, será necessário que o jovem esteja cursando o ensino médio ou nível superior.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, para um jovem conseguir o primeiro emprego é um desafio, porém, quando é um jovem com deficiência ou neurodivergência a oportunidade de trabalho se torna quase impossível, motivo pelo qual o Executivo Municipal se dedicou na elaboração dessa proposta.

“Essa é uma iniciativa pioneira, com salário garantido, contrato de até 1 ano, ambiente adaptado e servidores capacitados. É mais uma política pública de verdade, construída com responsabilidade e compromisso. A gente sabe que ainda há muito a fazer, mas seguimos avançando, com inclusão e oportunidades para todos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Após ser protocolado no Parlamento Mirim, o projeto precisa passar por duas votações antes de retornar para a Prefeitura de Porto Velho, que deverá homologar a Lei e dar início à fase de seleção dos jovens que passarão a atuar no serviço público, tendo espaço adaptado à sua necessidade, garantindo a essas pessoas a oportunidade de iniciarem uma vida financeiramente ativa.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)