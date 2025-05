Fiscalização ambiental é intensificada em bairros e áreas de preservação de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), está intensificando as ações de fiscalização ambiental em diversos pontos da capital.

Na segunda-feira (19), as atividades foram concentradas tanto em bairros urbanos quanto em Áreas de Preservação Permanente (APP), com o objetivo de coibir irregularidades e promover a proteção dos recursos naturais.

Durante as vistorias, a equipe de fiscalização ambiental verificou possíveis práticas ilegais como desmatamento, descarte inadequado de resíduos, ocupações irregulares e focos de queimadas. As ações também tiveram caráter educativo, com orientações diretas à população sobre a importância da preservação ambiental e do uso consciente dos espaços naturais da cidade.

Ação visa coibir irregularidades e promover a proteção dos recursos naturais “A fiscalização não é apenas uma ação punitiva. Nosso objetivo também é dialogar com a população, conscientizar e reforçar que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos”, afirmou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.

As ações fazem parte de uma agenda permanente da Sema, que vem sendo intensificada especialmente durante o período de estiagem — época do ano em que aumentam os riscos de incêndios e degradação ambiental. A estratégia é atuar de forma preventiva, garantindo a segurança ambiental e a qualidade de vida nas comunidades localizadas próximas a áreas verdes.

A Prefeitura reforça que a população tem papel fundamental nesse processo. Para denunciar as queimadas, entre em contato com a Sema pelo WhatsApp no número (69) 98423-4092. É possível enviar fotos e vídeos com informações de onde estão ocorrendo as queimadas.

A gestão municipal destaca que o cuidado com a cidade deve ser um esforço coletivo, no qual cada atitude conta para a construção de um ambiente mais saudável e equilibrado.

Texto:Sema

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)