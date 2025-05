“Uma Noite no Museu” reúne milhares de porto-velhenses na Madeira-Mamoré

Realizado no último final de semana no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o evento “Uma Noite no Museu” marcou mais um passo importante no acesso da sociedade porto-velhense à sua história, promovendo uma imersão com a interação de personagens históricos com o público, tudo de forma gratuita.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o evento recebeu cerca de mil visitantes, que além do passeio histórico, tiveram a oportunidade de conhecer o planetário do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

“Estamos imensamente felizes com o sucesso desse evento especial. Gratidão a todos que participaram e fizeram desse momento algo tão especial para nossa cidade. Que essa iniciativa inspire ainda mais ações que valorizem nossa história e nosso potencial”, destacou o secretário adjunto da Semdestur, Alekis Palitot.

Evento marcou mais um passo importante no acesso da sociedade porto-velhense à sua história Além da imersão histórica no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o público presente pode contar com um espaço de alimentação repleto de comidas regionais, entre elas, o famoso tacacá rondoniense, além de outros pratos regionais, que se destacaram na culinária oferecida.

Uma exposição com mais de 50 carros antigos compôs o cenário nostálgico da noite histórica, que deverá entrar no calendário de ações culturais da Prefeitura de Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)