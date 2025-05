Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta e alerta estudantes sobre queimadas

Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), promoveu mais uma ação do seu programa de Educação Ambiental. A atividade foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jesus de Nazaré, localizada no bairro Socialista, na zona Leste da capital.

A iniciativa, coordenada pelo Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), tem como base a Lei nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A proposta é integrar, de forma contínua, a temática ambiental ao cotidiano escolar, incentivando uma consciência ecológica desde os primeiros anos de formação.

Principais focos da ação foi o combate às queimadas urbanas e rurais

Durante a visita, os educadores ambientais Cleovania Pontes, Iara Umberlino e Jonatas Augusto conduziram uma série de atividades interativas com os alunos do 5º ano A, B e C. Os estudantes participaram de palestras, jogos lúdicos e rodas de conversa sobre a importância da preservação ambiental e o papel de cada cidadão na construção de uma cidade mais sustentável. Os professores Edinei Mendes, Edilene Soares e Jacinto acompanharam as turmas durante as atividades.

Um dos principais focos da ação foi o combate às queimadas urbanas e rurais, especialmente relevante no período de estiagem que se aproxima. Os estudantes foram orientados sobre os impactos das queimadas na saúde, na biodiversidade e na qualidade do ar, além de aprenderem como agir em situações de incêndio e como utilizar os canais de denúncia.

“A população precisa estar atenta, pois provocar queimadas é crime ambiental, com punições previstas em lei. A conscientização começa com a educação, e a participação da comunidade é fundamental para prevenir esse tipo de prática”, destacou a equipe da Sema.

Iniciativa contou com o apoio da direção da escola

Para a diretora do DGPA, Joana Aurélia, ações educativas como essa são fundamentais para o desenvolvimento do senso de responsabilidade coletiva. “Prevenir queimadas não é apenas combater o fogo. É acender a chama do conhecimento e da responsabilidade social nas novas gerações”, afirmou.

A iniciativa contou com o apoio da direção da escola, representada pelo professor Francisco Felício, que destacou a importância de parcerias com órgãos ambientais. “Essas ações fortalecem o papel da escola como agente de transformação e ampliam a consciência ecológica entre os alunos”, comentou.

Com essas ações, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com políticas públicas que unem educação, prevenção e sustentabilidade, especialmente por meio da formação de cidadãos mais conscientes e engajados com o meio ambiente.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)