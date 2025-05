Semtran promove ação do “sinal de vida” nas escolas da capital

Dando sequência às ações de conscientização no trânsito da capital rondoniense, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), promoveu na última semana uma blitz educativa aos pedestres, para alertar sobre a importância do sinal de vida.



Gesto que indica a intenção de um pedestre em atravessar a rua, o sinal de vida é basicamente um aceno feito pelo cidadão antes de cruzar na faixa de pedestre. Isso facilita a identificação do motorista ou motociclista, dando tempo para que eles reduzam a velocidade e evitem tragédias no trânsito.

De acordo com o agente de trânsito Eduardo Ardaia, o sinal de vida vem sendo o tema principal das ações do Maio Amarelo, justamente pela sua importância na redução dos índices de atropelamentos, entre outros acidentes envolvendo pedestres nas ruas da capital.

"Nosso carro-chefe do Maio Amarelo é o sinal de vida, onde a gente orienta os pedestres, principalmente os alunos nas escolas, a fazerem o sinal corretamente para que os veículos enxerguem o pedestre, vejam que tem o interesse em atravessar", falou o profissional.

MAIO AMARELO



Com o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, o movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional que, mais uma vez, tem como proposta mobilizar e sensibilizar toda a sociedade para reduzir os índices de mortes e feridos no trânsito das cidades do mundo inteiro, por meio de parceria entre o poder público e a população em geral.



As ações seguem intensificadas até o final do mês.

