Prefeitura recupera acesso aos ramais agrícolas de São Domingos e Riacho Azul, zona rural da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), iniciou no último final de semana um importante trabalho de recuperação da principal via que atende diretamente cerca de 120 famílias das comunidades do Reassentamento São Domingos, Riacho Azul, Cachoeira dos Macacos e Travessão dos Gigantes.

O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade e facilitar o escoamento da produção agrícola local, com destaque para o cultivo de mandioca e o beneficiamento em farinha.

A ação está sendo realizada com máquinas e equipes da Semagric, com serviços de patrolamento, encascalhamento, limpeza lateral das vias e desobstrução de bueiros e saídas de água. Ao todo, cerca de 7 km de estrada estão recebendo melhorias.

Cerca de 7 km de estrada estão recebendo melhorias O agricultor aposentado Reinaldo Donizete da Silva, morador do Ramal São Domingos, comemorou a ação. “Essa estrada é o nosso único acesso pra levar a produção até a cidade. Aqui na minha chácara, eu planto mandioca e frutas. Com a estrada boa, tudo melhora, até a vontade de produzir mais”, contou.

Meire Viana, moradora do Riacho Azul, também destacou a importância da obra. Agricultora há 15 anos, ela trabalha com o cultivo e beneficiamento de mandioca. “A gente vive da roça. Com a estrada arrumada, conseguimos levar nossa farinha pro comércio com mais segurança e rapidez. Isso ajuda muito no nosso dia a dia”, disse.

PEDIDO ATENDIDO

Demanda foi apresentada diretamente à Semagric O presidente da Associação dos Agricultores dos Reassentamentos São Domingos, Riacho Azul e Cachoeira dos Macacos (ASPARSD), Antônio Aparecido de Oliveira, explica que a demanda foi apresentada diretamente à Semagric.

“A comunidade se uniu e pediu esse apoio. O secretário Rodrigo Ribeiro e o secretário adjunto Alexandre Silva ouviram nossa necessidade e trouxeram as máquinas. Esse trabalho vai melhorar muito a trafegabilidade e dar mais dignidade às famílias que vivem aqui e produzem com esforço”, afirmou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforçou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural. “Essas comunidades produzem muito e merecem atenção especial. Estamos investindo na infraestrutura rural porque sabemos que estrada boa significa comida na mesa e renda garantida para o agricultor”, destacou.

Já o secretário adjunto, Alexandre Silva, pontuou que a ação é parte de um cronograma contínuo. “Esse é mais um trecho atendido pela Semagric dentro do nosso plano de recuperação de ramais. Vamos seguir com as ações para apoiar quem vive e trabalha no campo”, concluiu.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)