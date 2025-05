Prefeitura inicia pavimentação da rua Bom Jesus, na zona Sul de Porto Velho

Atendendo à determinação do prefeito Léo Moraes, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) iniciou, no último final de semana, a pavimentação da rua Bom Jesus, localizada na zona Sul de Porto Velho. A via é um importante acesso à escola Raimundo Augustinho, por onde passam mais de 200 alunos.

Prefeito Léo Moraes fez questão de reforçar o compromisso com os bairros da capital

Além da rua Bom Jesus, outras ruas foram contempladas na região, como a rua Nossa Senhora de Nazaré e a Xangrilá, que dão acesso ao tradicional Arrial Flor do Cacto, que acontece no final do mês. Ao todo, estão sendo aplicados cerca de 457 metros de asfalto, utilizando aproximadamente 357 toneladas de massa asfáltica.

"Estamos asfaltando as ruas que dão acesso ao Arraial Flor do Cacto e à Escola Raimundo Augustinho. As famílias que moram nessa região aguardam esse asfalto há décadas e, agora, elas podem comemorar, pois o asfalto chegou. A gente sabe que ainda tem muita rua para asfaltar e muito buraco para tapar, mas nós estamos avançando e seguindo firmes diariamente para transformar Porto Velho em um lugar a cada dia melhor", destacou o prefeito Léo Moraes, que esteve acompanhando a obra no final de semana.

Quem celebrou a chegada do asfalto foi o morador Leonardo da Silva, que há 28 anos reside no bairro

Quem celebrou a chegada do asfalto foi o morador Leonardo da Silva, que há 28 anos reside no bairro. “Nossa situação aqui era muito precária. Em dias de chuva, as crianças iam para a escola com os sapatos nas mãos, porque era muita lama. Isso aqui é um sonho sendo realizado. O asfalto era o que a gente mais queria”, relatou.

O secretário adjunto da Semob, Thiago Catanhede, destacou o empenho da equipe em atender às demandas da população. “A pedido do prefeito, estamos intensificando os trabalhos na rua Bom Jesus, que dá acesso à escola e ao local em que é realizado o arraial. É mais infraestrutura e qualidade de vida para os moradores”, afirmou.

O prefeito Léo Moraes fez questão de reforçar o compromisso com os bairros da capital. “Estamos aqui na zona Sul trazendo asfalto e mais dignidade à nossa população”, concluiu.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves e Raíza Carvalho

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)