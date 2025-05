Prefeitura de Porto Velho realiza programação especial em homenagem às mães atípicas

Com o tema “Mãe Atípica: Agora é sobre você” e o subtema “A política pública, quando nasce do cuidado, pode ser o nosso porto seguro”, a Prefeitura de Porto Velho realizou, no último sábado (17), uma programação especial alusiva à Semana da Mãe Atípica, no Teatro Banzeiros. A ação foi promovida por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

O evento, voltado para mães atípicas, aquelas que dedicam cuidados constantes a filhos com deficiência ou condições neurodivergentes, foi pensado para proporcionar um momento de carinho, visibilidade e reconhecimento, reunindo mulheres em uma tarde emocionante e repleta de atividades.

A atividade contou com atendimentos gratuitos no Espaço de Bem-Estar, oferecendo massagem, maquiagem e cuidados com a pele, além do sorteio de dez bicicletas infantis, kits de autocuidado com produtos de beleza e bem-estar, e diversos brindes oferecidos por empresas e instituições parceiras.

Léo Moraes anunciou importantes projetos de lei voltados para a inclusão social Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o evento simboliza mais que um gesto de reconhecimento.“Esse dia é muito especial para essas mulheres. Pensamos numa programação que cuidasse delas com carinho. Os sorteios, os atendimentos e a atenção dedicada a cada detalhe mostram que elas não estão sozinhas, é um dia para que se sintam vistas, acolhidas e valorizadas”.

Durante a cerimônia, o prefeito Léo Moraes anunciou importantes projetos de lei voltados para a inclusão social. Entre eles, a proposta de oficialização da Semana da Mãe Atípica no calendário do município, além da criação pioneira do Programa Jovem Aprendiz Neurodivergente e para Pessoas com Deficiência.

Edilza Alves, mãe do João Vitor, e diretora do Movimento Mães Coragem “Estamos falando de inclusão, de diversidade e da universalização do debate sobre políticas públicas. Porto Velho será a primeira capital do Brasil a propor uma lei específica para o jovem aprendiz neurodivergente. Isso significa abrir caminhos para a profissionalização, educação e inclusão no mercado de trabalho para jovens de 14 a 24 anos com deficiência. Sei que esse debate foi negligenciado por muitos anos, mas nós queremos transformar essa realidade. O melhor ainda está por vir, e esse é apenas o começo”, declarou o prefeito.

MÃES ATÍPICAS



O evento também foi marcado por depoimentos tocantes de mães que participaram da programação. Edilza Alves, mãe do João Vitor, de 19 anos, e diretora do Movimento Mães Coragem, comemorou. “Muito importante esse evento. Nunca tivemos algo voltado especialmente para nós. O prefeito Léo Moraes está nos dando um verdadeiro presente”.

Elinei Gomes, moradora de Nova Mutum Paraná e mãe do pequeno Luís Davi, de 5 anos, relatou sua emoção Já Elinei Gomes, moradora de Nova Mutum Paraná e mãe do pequeno Luís Davi, de 5 anos, relatou sua emoção. “Esse momento é maravilhoso. É o primeiro evento e eu tive a honra de participar. Ser lembrada, ver tantas mães juntas. Está sendo incrível. Meu filho está se comportando muito bem. Só tenho a agradecer ao prefeito”.

A realização do evento contou com o apoio de empresas e instituições parceiras, que colaboraram com a doação de brindes, estrutura de atendimento e apoio logístico.

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)