Prefeitura de Porto Velho avança em planejamento socioambiental com nova expedição à Ponta do Abunã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou entre os dias 6 e 9 de maio uma nova expedição técnica à região da Ponta do Abunã, com visitas aos distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã e Rio Pardo.

A ação dá continuidade ao processo de reconhecimento territorial participativo iniciado no baixo Madeira e tem como foco o levantamento de dados estratégicos para o planejamento de políticas públicas voltadas à recuperação ambiental, qualificação urbana e valorização dos territórios.

A atividade seguiu a mesma metodologia aplicada nas etapas anteriores: integração entre áreas técnicas e escuta ativa das lideranças comunitárias. A proposta é construir, com base em evidências e diálogo, um modelo de planejamento ambiental mais eficaz e alinhado às realidades locais.

“Estamos construindo um novo modelo de planejamento ambiental para as áreas de interesse de Porto Velho, com base em evidências, diálogo e presença constante da gestão. Essa escuta qualificada é essencial para transformar demandas históricas em projetos estruturantes”, afirmou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.

Informações coletadas serão sistematizadas em relatórios técnicos que vão subsidiar os próximos projetos da Sema O coordenador da municipal de Restauração Ambiental, André Henrique, destacou a importância da continuidade das ações. “As expedições permitem consolidar um mapa estratégico de oportunidades e riscos socioambientais, integrando ações voltadas para água, solo, biodiversidade, espaços públicos e geração de trabalho e renda”, explicou.

Para a arquiteta Brenda Li, que integrou a equipe, as especificidades de cada localidade são fundamentais no desenho dos projetos. “As particularidades de cada distrito estão sendo levantadas e serão parte importante no desenvolvimento das propostas, com atenção à identidade cultural, aos fluxos urbanos e ao potencial das áreas de interesse ambiental”, disse.

As informações coletadas durante as visitas de campo nas regiões do baixo, médio e alto Madeira serão sistematizadas em relatórios técnicos que vão subsidiar os próximos projetos da Sema. A estratégia de atuação territorial contínua reforça o compromisso da Prefeitura com a construção de uma cidade mais justa, resiliente e integrada.

A missão contou com uma equipe multidisciplinar composta por servidores da Prefeitura de Porto Velho. Também participaram da expedição a turismóloga Alexandra Barbosa, o engenheiro ambiental e diretor do Departamento de Restauração Ambiental (DRA), Yaylley Jezini, e o gerente de Topografia, Ednilson Gadon.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)