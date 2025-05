Sucessos nacionais, Ju Marques e Forró do Muído prometem grandes shows em Porto Velho

Promovendo um marco histórico na cultura da capital rondoniense, a Prefeitura de Porto Velho realiza a primeira edição do “Arraiá da Prefs”, que contará com a apresentação de artistas nacionais entre os dias 23, 24 e 25 de maio, com início sempre às 19h, no Parque da Cidade.

As apresentações musicais nacionais ficarão por conta da banda Forró do Muído e Ju Marques, artistas que vêm dominando não apenas o mercado musical, mas também as redes sociais, o que promete levar um grande público ao evento.

SUCESSO NAS REDES

Ju Marques é uma jovem cantora brasiliense que decidiu fundir a música popular da atualidade com clássicos do rock e pop mundial. Vinda da região periférica de Ceilândia, a cantora já soma milhões de seguidores e visualizações nas redes sociais, o que a tornou uma celebridade no país.

Cheio de ritmo, o show de Ju Marques mistura versões sertanejas de artistas e bandas consagradas do cenário mundial, entre eles Bon Jovi, Jimi Hendrix, entre outros. “A maior festa da região vai ser em Porto Velho, a partir do dia 23, começando com a Ju Marques, e estou esperando todos vocês”, disse a cantora em suas redes sociais.

Forró do Muído

Banda de forró extremamente celebrada na região Nordeste do país, a Forró do Muído foi responsável pelo surgimento da dupla Simone e Simaria para todo o Brasil.

Repleta de hits, a banda Forró do Muído apresentará para o público presente no Parque da Cidade um repertório recheado de grandes sucessos para recordar e dançar, relembrando as tradicionais festas juninas.

Vale destacar que o Arraial da Prefs tem entrada gratuita à população e acontece entre os dias 23 e 25 de maio.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Rubens Cerqueira/

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)