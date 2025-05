Prefeitura de Porto Velho reforça importância da ética na gestão pública

Dando enfoque à sua meta de construção de um modelo administrativo ético, responsável e justo aos cidadãos da capital rondoniense, a Prefeitura de Porto Velho, através de ação coordenada pela Controladoria Geral do Município (CGM), promove durante este mês de maio uma série de ações voltadas para a ética e integridade na gestão pública e dentro da sociedade.

Essa mobilização, que iniciou com uma série de visitas às escolas da rede municipal, onde servidores e alunos foram apresentados a pautas voltadas à probidade, empatia, respeito e moralidade com a coisa pública, seguirá até a última semana do mês de maio, onde acontecerá uma programação especial à comunidade e aos servidores.

De acordo com o controlador geral do Município, Jonhy Milson Oliveira, essa ação surgiu após um Termo de Cooperação assinado com Controladoria Geral da União (CGU), onde a Prefeitura de Porto Velho se comprometeu a atuar em temas como a prevenção à corrupção, à malversação do dinheiro público, entre outros.



“Como está iniciando uma nova gestão, e o prefeito Léo Moraes sempre vem primando por essa questão de entregar um serviço de qualidade à sociedade, o servidor público precisa estar consciente do seu papel e trabalhar em busca da ética, entregando um produto de qualidade, onde a sociedade verifica que isso foi tratado com responsabilidade e respeito”, falou o controlador geral.

Evento também contará com a apresentação da Agenda Institucional da Prefeitura

Para encerrar essa iniciativa com chave de ouro, no dia 29 de maio acontece, entre as 9h e 12h, no Teatro Banzeiros, um grande evento que terá a palestra do presidente nacional de Controle Interno, Edmar Camata, e o ex-controlador geral do Estado, Francisco Neto.

O evento também contará com a apresentação da Agenda Institucional da Prefeitura, aprovação do Plano de Combate à Fraude e Corrupção em atendimento ao Programa Nacional de Combate à Corrupção através da assinatura da Ata Administrativa do Termo de Compromisso com o cumprimento de padrões éticos Art. 5° do Decreto n° 18.270/2022.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



1º DIA - Ética no Cotidiano do Servidor

Data: 26/05 (segunda-feira)

Local: rua México, 2331, bairro Nova Porto Velho

Horário: 8h

2º DIA – Ética no Cotidiano do Servidor

Data: 27/05 (terça-feira)

Horário: 8h

3º DIA – Ética e Integridade

Data: 28/05 (quarta-feira)

Horário: 8h

Visita à EMEF Antonio Ferreira da Silva

Local: rua Duque de Caxias, 2454, São Cristóvão.



4° DIA- Solenidade de Compromisso Ético da Ata Administrativa e Encerramento da Semana da Ética e da Integridade

Horário: 9h30 Abertura

Das 10h às 12h - Exposição dos Princípios Éticos e práticas no âmbito da Administração Pública: Apresentação da Agenda Institucional da Prefeitura.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)