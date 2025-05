Prefeitura de Porto Velho alerta para aumento sazonal de casos de influenza e reforça importância da prevenção

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alerta a população sobre o aumento sazonal no número de casos de influenza (gripe) no município. Consequentemente, a procura por atendimentos tem gerado superlotação em algumas unidades de saúde, tornando essencial que a população redobre os cuidados preventivos e saiba quando e onde buscar o atendimento médico.

A influenza ocorre durante todo o ano, mas sua incidência é maior neste período, quando a doença pode se apresentar de forma leve, como síndrome gripal, ou de forma mais grave, como síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que pode levar à internação.

Os sintomas da gripe influenza são: febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular ou nas articulações, crianças com menos de 2 anos podem apresentar coriza, tosse e obstrução nasal. Na maioria dos casos, os sintomas melhoram em uma semana. A febre costuma cessar entre 2 e 3 dias após o início da doença, mas a tosse, a fadiga e o mal-estar podem persistir por mais tempo.

ONDE PROCURAR ATENDIMENTO

São aconselháveis cuidados preventivos como o uso do álcool nas mãos A Semusa orienta que pacientes com sintomas leves procurem, preferencialmente, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o dia. Para atendimentos noturnos, a Prefeitura oferece o serviço do Corujão da Saúde, disponível nos seguintes locais: UBS Manoel Amorim de Matos, na zona Sul e UBS Hamilton Gondim, zona Leste. Essa organização é fundamental para evitar a superlotação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e garantir atendimento adequado a casos mais graves.

PREVENÇÃO

Para reduzir a transmissão da gripe, a Prefeitura reforça a importância de hábitos simples de higiene e prevenção: lave as mãos frequentemente com água e sabão ou utilize álcool em gel; ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável; evite compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos pessoais; não use medicamentos sem orientação médica.

A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir a influenza A automedicação pode agravar o quadro; evite ambientes fechados e com aglomeração, especialmente se estiver com sintomas gripais; pessoas com sintomas gripais devem permanecer em casa e utilizar máscara ao sair, se necessário.

VACINAÇÃO

A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir a influenza. A Prefeitura disponibiliza gratuitamente todas as vacinas, inclusive contra a gripe, em todas as UBS e também em um ponto fixo no Porto Velho Shopping. A campanha vai até o dia 31 de julho, como parte da mobilização nacional.

Texto:Jhon Silva

Foto:SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)