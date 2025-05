“Uma Noite no Museu” leva interatividade à população no complexo EFMM

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), iniciou na sexta-feira (16) o evento “Uma Noite no Museu”, em alusão ao Dia Internacional dos Museus, celebrado oficialmente em 18 de maio. A programação, gratuita e aberta ao público, acontece no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e segue até este sábado (17), das 17h às 21, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural única em um dos espaços mais emblemáticos de Porto Velho.

O evento transforma o espaço cultural em uma experiência imersiva e interativa, que encanta famílias, estudantes, educadores e turistas. A programação contempla visitas guiadas (mediante agendamento prévio por meio deste link ), apresentações teatrais com personagens históricos, sessões no planetário (também com agendamento neste link ) e atividades educativas conduzidas por professores e historiadores locais.

"Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para resgatar e valorizar a história de Porto Velho de forma lúdica, acessível e envolvente, promovendo a conexão da população com seu patrimônio cultural e estimulando o interesse pelo turismo histórico", disse o prefeito Léo Moraes..

Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o objetivo da ação vai além da celebração da data. Trata-se de fortalecer o sentimento de pertencimento da população porto-velhense e de estimular o turismo histórico e cultural. "A nossa história é riquíssima e, por muito tempo, deixou de ser contada. Como secretário de Turismo, entendo que é fundamental aproximar a população da sua própria história. Por isso, em alusão ao Dia Internacional dos Museus, decidimos realizar este evento, que conta com um planetário, visitas guiadas pelo nosso museu e relatos feitos por professores e historiadores. São narrativas que resgatam nossa trajetória que, sem dúvidas, é uma das mais ricas e significativas".



Durante a noite, os visitantes puderam vivenciar o passado de Porto Velho através da dramatização de figuras históricas ligadas à construção da cidade, ao ciclo da borracha e à lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A presença de educadores e artistas locais trouxe mais profundidade e autenticidade às narrativas apresentadas.

A assistente jurídica Sâmia Ravenna se emocionou com a experiência. “Achei uma iniciativa maravilhosa. Explica bastante o contexto de como Porto Velho foi formada e nos ensina muito. Eles estão abordando de uma forma bem diferente. Agora há toda uma contextualização histórica que antes não existia”, afirmou.

Ione Konzen, funcionária pública, levou a neta de 9 anos para conhecer o museu e elogiou a proposta. “Esse tipo de ação mostra o quanto a atual gestão tem valorizado a cultura e o turismo local. Muitos moradores ainda não conhecem a história da cidade, e essa iniciativa aproxima as pessoas do nosso patrimônio”, destacou.

Sâmia ficou emocionada com a experiência interativa Já a pequena Marjorie Luz não escondeu a empolgação. “Estou gostando muito. Está tudo muito bem organizado e fiquei curiosa com tudo. A Prefeitura arrasou!”, disse a menina, entusiasmada.

O prefeito Léo Moraes também falou sobre a importância de ações como essa para o fortalecimento da identidade cultural de Porto Velho. “É um evento muito legal, diferente. Uma Noite no Museu, de forma lúdica, nos permite dialogar sobre o nosso passado. Apresentamos essa história para crianças, adolescentes e jovens, para que possamos não apenas lembrar, mas também respeitar, reverenciar e projetar um futuro ainda melhor e mais promissor. Foi um momento bonito, marcante, que nos enche de otimismo em relação a tudo o que ainda está por vir em defesa da nossa cultura, arte, história e do nosso povo”, afirmou o prefeito.

Ione levou a neta para conhecer a história de um jeito bem diferente A programação se estendeu também ao sábado (17), com uma série de atrações, como a exposição de carros antigos, o funcionamento da litorina e o tradicional Tacacá Musical, que reune ainda mais visitantes no complexo da EFMM.

O evento contou com o apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, da Dydyo e do Medquim Vestibulares.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Eduardo Freitas

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)