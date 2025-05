Convênio entre Prefeitura, Unir e Fundape disponibiliza 50 vagas para pós-graduação em Educação Especial

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), disponibilizou 50 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Destinado à formação de nível de especialização, o programa oferece 40 vagas para docentes e 10 vagas para técnicos educacionais. As inscrições podem ser feitas através do sistema SIGAA até o dia 23 de maio.

Podem se candidatar às vagas servidores da Semed que tenham concluído graduação em Pedagogia ou áreas afins, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); docentes que atuam na Educação Infantil e/ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou em sala regular atendendo estudantes com necessidades educacionais específicas, além de técnicos educacionais que atuem em unidades escolares ou na sede da Semed, desempenhando funções relacionadas à organização e gestão de recursos pedagógicos ou apoiando a implementação de práticas inclusivas nas escolas.

O curso terá duração de 18 meses, totalizando uma carga horária de 360 horas, distribuídas em três eixos temáticos. As aulas serão realizadas em encontros quinzenais, às quintas-feiras, das 19h às 22h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, a oferta da especialização para os profissionais da rede municipal contribui significativamente para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento profissional dos educadores, permitindo que os professores atendam de forma mais adequada e inclusiva seus alunos com necessidades específicas.

“Com formação especializada, os docentes estão mais preparados para implementar práticas inclusivas, promovendo um ambiente escolar mais acolhedor, equitativo e acessível para todos os nossos estudantes. A formação continuada mantém os professores atualizados quanto às metodologias, recursos e tecnologias mais eficazes na Educação Especial, elevando a qualidade do ensino oferecido em Porto Velho”, destacou o secretário.

