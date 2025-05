Prefeitura de Porto Velho homenageia profissionais da limpeza urbana no Dia do Gari

>

Prefeito Léo Moraes destacou o excelente trabalho realizado diariamente pelos protagonistas da limpeza urbana

A Prefeitura de Porto Velho promoveu um café da manhã em homenagem ao Dia do Gari, nesta sexta-feira (16), data na qual se comemora e se reconhece o valor deste importante profissional que atua na limpeza e conservação dos espaços públicos da capital. A programação incluiu sorteio de brindes, oração coletiva, celebração dos aniversariantes do mês e ainda uma partida de futebol.

Evento contou com a presença do prefeito Léo Moraes e dos secretários Giovanni Marini e Paulo Moraes O evento, realizado na Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) contou com a presença do prefeito Léo Moraes e do secretário Giovanni Marini, reafirmando o compromisso da administração municipal com os funcionários públicos e a valorização de suas funções. O secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Paulo Moraes, também prestigiou a comemoração.

O titular da Semusb, Geovani Marini agradeceu aos garis pelo excelente trabalho realizado e pela entrega das demandas. Ele lembrou que “vocês são profissionais que atuam na varrição de ruas, coleta de resíduos, capina de áreas públicas e manutenção da limpeza urbana, muitas vezes enfrentando condições adversas como calor intenso, chuvas, trânsito e riscos à saúde”.

Marini acrescentou que, “claramente, vocês têm seu trabalho reconhecido amplamente da cidade e todos estão felizes com o trabalho de vocês, principalmente na operação Cidade Limpa. Por tudo isso, queremos agradecer e parabenizar a todos por esta data”, afirmou.

O prefeito Léo Moraes mais uma vez reforçou o seu compromisso com a valorização dos servidores

O prefeito Léo Moraes mais uma vez reforçou o seu compromisso com a valorização dos servidores e destacou a importância do reconhecimento público ao trabalho essencial que realizam. “Cada um de vocês está de parabéns, porque são profissionais, cuja atuação representa o trabalho contínuo com a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades atendidas”.

De acordo com Moraes, são homens e mulheres que merecem reconhecimento e valorização, são trabalhadores que, com empenho e dedicação, fazem a diferença todos os dias. “Vocês nos dão o combustível para seguir em frente, para trabalhar ainda mais com responsabilidade. Então, muito obrigado, feliz dia do gari a todos vocês, homens e mulheres, que se dedicam e eu não poderia deixar de vir aqui para prestigiar e dar meus parabéns. Que Deus os abençoe e mais uma vez, parabéns pelo dia do gari”.

O secretário Paulo Moraes falou da felicidade de participar da homenagem aos garis e elogiou o trabalho realizado por eles, de sol a sol, e a quem chamou de parceiros da atual gestão, da cidade e da Semusb, e finalizou citando o Cidade Limpa e o serviço brilhante que as equipes têm realizado, cumprindo as demandas solicitadas pelo prefeito Léo Moraes, com afinco e dedicação.

SERVIDORES

Leandro Souza, trabalha na Semusb há 12 anos Leandro Souza Rosas, servidor da Semusb há 12 anos, falou da satisfação de participar da festa em homenagem ao Dia do Gari. “É muito bom quando somos lembrados e reconhecidos pelo nosso trabalho. O prefeito Léo Moraes também está de parabéns pela iniciativa de ter implantado a operação Cidade Limpa, da qual faço parte com muito orgulho. Este reconhecimento nos dá um gás, é uma motivação para a continuidade do nosso trabalho”, afirmou.

Desde 1999 atuando como servidor da Semusb, Benedito Souza Oliveira ressaltou que se sente mais valorizado na atual gestão do prefeito Léo Moraes. “Com essa bonita festa, o prefeito e o secretário Geovani estão homenageando a todos nós garis, um reconhecimento da importância que temos diante da população. Agradeço em nome dos meus colegas por essa homenagem”, falou.

Benedito Oliveira, servidor da Semusb desde 1999

José Ferreira da Silva, outro servidor veterano da Secretaria, participou da comemoração. Ele parabenizou os colegas pela data e ressaltou seus 46 anos de serviços prestados à Semusb. Também falou da gestão do prefeito Léo Moraes e do secretário Geovani Marini, que tem sido nota dez e está mudando Porto Velho. Finalizou agradecendo pela homenagem e reconhecimento aos garis.

HISTÓRIA

O Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, é uma data especial dedicada a homenagear os profissionais responsáveis por manter as cidades limpas, organizadas e mais saudáveis. A data surgiu como uma forma de valorizar esses trabalhadores essenciais, cujo nome faz referência a Pedro Aleixo Gary, responsável pela primeira empresa de limpeza urbana no Rio de Janeiro, no século XIX.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 400 mil garis, segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Em Porto Velho, a Semusb conta com mais de 400 garis em atividade.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)