Prefeitura de Porto Velho reforça ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Dentro da programação do Maio Laranja, a Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), com apoio da Polícia Rodoviária Federal e todas as instituições e entidades da Rede de Proteção, realizou, na manhã desta sexta-feira (16), na av. Jorge Teixeira com av. Tiradentes, um pit-stop para distribuição de material como folder, panfleto e adesivos, contendo mensagem de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.



O Maio Laranja é uma campanha de conscientização no Brasil que visa combater o abuso e a exploração sexual infantil. A iniciativa busca dar visibilidade ao tema e incentivar a sociedade a discutir e enfrentar essa grave violação de direitos.



O dia 18 de maio é a data oficial de conscientização, em memória de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi vítima de um crime brutal em 1973. A campanha reforça a importância da denúncia e da proteção das crianças e adolescentes contra esse tipo de violência.



Campanha reforça a importância da denúncia e da proteção das crianças e adolescentes contra esse tipo de violência Ao longo do mês, diversas ações são promovidas pela Prefeitura de Porto Velho via Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), com apoio da Rede de Proteção, incluindo palestras, caminhadas e atividades educativas para alertar sobre os riscos e formas de prevenção. Além disso, organizações e governos locais se mobilizam para fortalecer a Rede de Proteção às vítimas e incentivar denúncias.

Denúncias podem ser feitas discando para os seguintes locais:

- Disque 100 – Serviço gratuito do Governo Federal, disponível 24 horas por dia.

- Polícia Militar – Ligue 190 para emergências.

- Polícia Civil – Ligue 197 para denúncias.

Conselhos Tutelares:

- 1º Conselho Tutelar – (69) 99981-0664

- 2º Conselho Tutelar – (69) 99983-1383

- 3º Conselho Tutelar – (69) 98473-4966

- 4º Conselho Tutelar – (69) 98473-3758.

E para crimes na internet: new.safemet.org.br/denuncie.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)