Prefeitura realiza 1º Seminário de Planejamento Municipal para alinhar estratégias de gestão

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), realizou nesta sexta-feira (16), a abertura do primeiro Seminário de Planejamento Municipal, no Teatro Banzeiros, com foco na qualificação dos servidores e no fortalecimento do planejamento público.

O evento contou com a presença de cerca 200 servidores municipais e gestores públicos que participaram de seminário que integra o processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e tem como objetivo promover o alinhamento técnico das equipes que atuam na formulação e execução das políticas públicas do município.

Durante o seminário foram realizadas palestras, painéis de debates que envolveram diversos temas: gestão estratégica, desenvolvimento urbano, sustentabilidade, turismo, inovação na administração pública, infraestrutura urbana, captação de recursos via emendas parlamentares e ainda transformação digital nas cidades amazônicas.

Seminário tem o foco na qualificação dos servidores e no fortalecimento do planejamento público De acordo com o secretário da Sempog, Márcio Gabriel, o seminário é uma iniciativa essencial para a qualificação do serviço público. “O seminário tem como objetivo também preparar Porto Velho para os próximos anos e hoje com a presença de representantes de todas as secretarias, tenho certeza que será uma oportunidade de aprimoramento da qualidade dos serviços públicos”, disse o secretário.

O seminário contou com a participação do professor da Fundação da Universidade Federal do Paraná, Luis Fragomeni, que falou sobre o plano de ação estratégico para o desenvolvimento sustentável. “Eu tive a oportunidade de conhecer alguns distritos de Porto Velho e percebi um potencial gigantesco em vários deles, como por exemplo, União Bandeirantes. A partir desse seminário é possível planejar ações para a cidade e também para esses distritos e localidades com potencial para desenvolverem”, disse o palestrante.

A secretária de Planejamento do Estado (Sepog-RO), Beatriz Basílio, também palestrou durante o seminário. A vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, participou do evento e destacou o compromisso de Porto Velho com a qualidade de vida da população.

“Esse evento é de grande relevância para o fortalecimento do planejamento público. Com a união e planejamento de todas as secretarias podemos seguir com políticas públicas que realmente beneficiarão a nossa população”, finalizou.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)