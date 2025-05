Semed lança edital com 30 vagas para curso de Especialização em Orçamento, Governança e Gestão de Riscos no setor público

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semed), em conformidade com o Edital nº 001/2025, processo Nº 23106.126396/2024-17, torna público o processo seletivo, para o preenchimento de 30 vagas para curso de Especialização em Orçamento, Governança e Gestão de Riscos no Setor Público, na modalidade de Educação à Distância (EAD), para o polo UAB-PMPV.

O curso é direcionado aos agentes públicos, administrativos ou políticos, com vínculo permanente ou temporário, com prioridade para aqueles do quadro permanente. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo sistema SIGAA.

Ao todo, serão ofertadas 150 vagas, distribuídas entre seis polos da Universidade Aberta do Brasil, sendo 30 vagas para o Polo UAB DE Porto Velho/RO. A formação, com 390 horas de carga horária, tem previsão de início em agosto de 2025 e conclusão até fevereiro de 2027.

O curso inclui disciplinas como Orçamento Público, Governança, Auditoria, Inovação no Setor Público e Metodologia Científica, além do desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A seleção dos candidatos será realizada com base na análise do currículo e de uma carta de intenções, ambos critérios classificatórios e eliminatórios. A documentação deverá ser enviada em arquivo único no ato da inscrição.

Os interessados devem comprovar vínculo com a administração pública e apresentar diploma de graduação reconhecido pelo MEC. Também haverá reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD).

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site: https://cead.unb.br/editais . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

Texto:Meiry Santos

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)