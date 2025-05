Semasf promove curso sobre Prevenção da Violência e Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente para técnicos e coordenadores

Como parte da programação do Maio Laranja, a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou, na quinta-feira (15), das 8h às 17h, na sala de treinamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o curso de capacitação “Prevenção da Violência e Violação dos Direitos da Criança e Adolescente”, para técnicos, assistentes sociais, psicólogos e coordenadores.



O curso de capacitação teve como facilitadora a coordenadora da Vigilância das Violências, da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), especialista em Direitos Humanos, Itaci Alves Ferreira Silva, tendo como auxiliar a estagiária em Psicologia, Beatriz Vitória Santos.



Itaci Alves, explicou que a capacitação trabalha como fazer a prevenção da violência contra a criança e adolescente, e o fluxo de atendimento e de escuta da vítima, para evitar a revitimização no ato do relato da violência, a partir do conteúdo da Lei 14.431/2017; e políticas públicas para a organização do fluxo de atendimento da vítima, para que seja estruturado e célere.



Metologia usada para o curso de capacitação foram utilizadas técnicas como dinâmica de grupo A Lei 13.431/2017 representa um marco na proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual no Brasil. Ela normatiza e organiza um sistema de garantia de direitos, voltado especialmente para esses jovens, prevenindo situações de revitimização e assegurando que o relato da vítima seja coletado de forma única e protegida. Essa abordagem é realizada por meio da chamada escuta protegida, na qual o depoimento é colhido de maneira especializada e integrada, evitando que a vítima precise repetir seu relato para diferentes órgãos do sistema de justiça, de saúde e de assistência social.



Na metologia usada para o curso de capacitação foram utilizadas técnicas como dinâmica de grupo, explanação teórica e roda de conversa com estudos de casos.



A secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, agradeceu a coordenadora da Vigilância das Violências da Semusa, Itaci Alves Ferreira Silva, pela disponibilidade de ser a facilitadora da capacitação e a todos que participaram e tiveram a oportunidade de apreender conhecimentos para realizar o melhor atendimento possível aos usuários do serviço.



