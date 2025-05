Processo de regularização fundiária beneficia moradores do empreendimento Veredas II, em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), está realizando uma importante ação de regularização fundiária no empreendimento Veredas II, na capital. A ação já está em andamento e segue até este sábado (17), na Comunidade Santa Rita de Cássia, localizada na avenida Mamoré, nº 4584, bairro Escola de Polícia, zona Leste da cidade.

Quem mora na avenida Mamoré, ou nas ruas Centenário, Esplendor ou Salvador Dali, tem a oportunidade de resolver pendências, atualizar cadastro e dar início ao processo que garante o título definitivo do seu imóvel.

Entre as moradoras que estão sendo beneficiadas, estão Mônica Mesquita de Souza e sua filha Monique Mesquita, ambas residentes no local desde 2002, e cada uma dona de sua própria casa. Após anos de espera, mãe e filha estão prestes a conquistar aquilo que sempre sonharam: a segurança jurídica do lar.

“É a realização de um sonho. Agora é oficial: a casa é minha, com papel passado e tudo. Não vou mais pagar aluguel, vou poder investir em melhorias. Esperei muito por isso”, disse Mônica emocionada.

Monique, que também será titulada, reforça: “Conquistei meu espaço com esforço, e agora vou ter meu nome no documento. Isso muda tudo. Dá orgulho e segurança”.

Outra moradora da comunidade, Rita Maria do Nascimento, que vive no local desde o ano 2000, também comemora a chegada do título. “Eu lutei muito. A gente vive esperando por esse dia, e agora chegou. Ter o documento da minha casa é uma vitória”.

Com os títulos em mãos, essas mulheres guerreiras poderão não só sair do aluguel, como também valorizar seus imóveis e investir diretamente na melhoria de suas residências. É dignidade, cidadania e justiça social chegando à ponta.

O secretário da Semur, Raimundo Alencar, destacou a importância dessa conquista. “Essa é uma ação que transforma vidas. Regularizar não é apenas entregar um papel, é garantir segurança, pertencimento e respeito à história de cada família. O título definitivo representa o direito de sonhar com um futuro melhor”.

Confira os horários de atendimento:

14, 15 e 16 de maio (quarta a sexta): das 8h30 às 11h45 e das 14h30 às 17h

17 de maio (sábado): das 8h às 12h

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)