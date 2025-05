Porto Velho promove Semana de Saúde nas Escolas com intensificação da vacinação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza entre os dias 19 e 23 de maio a Semana de Saúde na Escola, uma ação estratégica que integra o plano de intensificação da vacinação, iniciado no último dia 30 de abril e com término previsto para 30 de junho.

A campanha tem como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal, resgatar crianças e adolescentes que ainda não foram vacinados e fortalecer a proteção da população infantojuvenil contra diversas doenças imunopreveníveis.

A iniciativa contempla escolas das redes municipal, estadual e privada, em uma grande mobilização que também envolve as unidades de saúde da capital e distritos. Essa ação conjunta é fruto de uma parceria entre a Semusa, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), unindo esforços para alcançar o maior número possível de crianças e adolescentes.

Durante a Semana de Saúde na Escola, serão aplicadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação a partir dos 9 meses de idade.

Serão aplicadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação Os imunizantes prioritários incluem a vacina contra o HPV, febre-amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP – tríplice bacteriana, meningocócica ACWY, vacina contra a dengue, vacina contra a covid-19, entre outras ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A diversidade de vacinas oferecidas tem o objetivo de garantir ampla proteção e evitar o retorno de doenças que já podem ser prevenidas com a imunização adequada. A presença das equipes de saúde dentro do ambiente escolar representa um importante avanço na promoção do acesso à vacinação.

Essa estratégia proporciona mais comodidade, segurança e confiança para os estudantes e suas famílias, além de contribuir diretamente para o aumento da cobertura vacinal no município. Levar a vacina às escolas é uma forma eficaz de aproximar os serviços de saúde da comunidade e reduzir barreiras de acesso, principalmente para famílias que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde durante a semana.

É fundamental destacar que, para que a criança ou adolescente receba a vacina no ambiente escolar, é obrigatória a apresentação do termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelo responsável legal, cartão do SUS e cartão de vacina. O documento será encaminhado pelas instituições de ensino e deverá ser devolvido dentro do prazo estipulado. Sem essa autorização formal, não será possível realizar a vacinação do aluno.

