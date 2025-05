Semtran realiza blitz educativa como parte das ações do Maio Amarelo

Na manhã de quinta-feira (15), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), promoveu blitz educativa na avenida Amazonas com a Mamoré, Zona Leste da capital. A ação, que faz parte da campanha Maio Amarelo, teve como objetivo conscientizar os motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre a segurança no trânsito e prevenção de acidentes e salvar vidas.

Os condutores de carros e motos abordados durante a ação receberam panfletos e adesivos da campanha, assim como orientações sobre segurança no trânsito e a importância do uso de dispositivos de proteção, entre eles, capacete e cinto de segurança. Durante a ação, a equipe abordou 92 carros, 40 motos, quatro pedestres e três ciclistas.

O secretário da Semtran, Iremar Torres destacou que a campanha Maio Amarelo é uma iniciativa importante para promover a segurança no trânsito e salvar vidas. Com ações educativas e preventivas, é possível reduzir os índices de acidentes e criar uma cultura de respeito e responsabilidade nas vias.“Seguindo a determinação do prefeito Léo Moraes, estamos intensificando o serviço de conscientizar a população, com a colaboração de todos os atores e agentes envolvidos no trânsito. Cerca de 90% dos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se houvesse uma direção defensiva, com um trânsito mais humano".

Motociclista Robert Wagner Ferreira Santos elogiou a iniciativa O secretário lembra que os pedestres e ciclistas também fazem parte deste processo. "Nossas atitudes no dia a dia vão contribuir ou não para um trânsito melhor e mais seguro, particularmente na capital", ressaltou o Torres.

Para o prefeito Léo Moraes, cada um é responsável pelo trânsito, desde o pedestre até o motorista de caminhão. "A educação no trânsito é essencial para reduzir os sinistros e preservar vidas, que é nossa maior prioridade".

OPINIÃO

O motociclista Robert Wagner Ferreira Santos elogiou a iniciativa. “Para nós que estamos no dia a dia do trânsito, precisamos ter essa consciência e termos cuidados e muita atenção ao pilotar para cometermos acidentes ou infrações. Parabéns à Semtran e ao prefeito Léo Moraes pela excelente iniciativa”.

Para Magno Ribeiro Toledo, a blitz educativa é uma ação que deveria ser feita mais vezes, pois é bom para todos, principalmente para quem passa o dia levando e trazendo pessoas e é fundamental conhecer as orientações para um trânsito mais seguro.

Artur Martins de Oliveira, outro motociclista, também elogiou a ação

Artur Martins de Oliveira, outro motociclista, também elogiou a ação. “É excelente que a gente possa ter essas orientações para melhorar no trânsito. Presto atenção e sempre aprendo e sigo pilotando minha moto com mais atenção para evitar acidentes. Ao mesmo tempo, estamos também preservando nossa vida, das pessoas que transportamos e dos pedestres”, disse.

PROGRAMAÇÃO

De 9 a 16 de maio –Semtran em Ação, as equipes realizam os seguintes serviços:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa. Orientações sobre os serviços de transportes coletivos e o PVH Mobilidade; Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida nas faixas de pedestres; orientações sobre ciclistas e pedestres na área de fechamento do espaço alternativo e da ciclofaixa.

Divulgação e orientação do Maio Amarelo e do Dia D (passeio ciclístico).

Maio Amarelo é uma iniciativa importante para promover a segurança no trânsito e salvar vidas De 17 a 18 de maio –Semtran em Ação:

No Parque da Cidade, das 17h às 20h, para divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida, orientação de ciclistas, divulgação e orientação sobre Maio Amarelo e o Dia D (passeio ciclístico).

De 19 a 22 de maio:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa.

De 23 a 24 de maio:

Semtran em Ação no Parque da Cidade, das 18 às 21h; Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida; Divulgação e orientação aos motoristas; Orientação sobre o Maio Amarelo e Dia D (Passeio ciclístico).

Dia 25 de maio:

Dia D (Passeio Ciclístico) Parque Circuito, Espaço Alternativo, rua Santos Dumont, rua Décio Bueno, travessa Aeronave, avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Imigrantes, rua Cipriano Gurgel, avenida Tiradentes, rua Cassiterita, Rua da Prata, Rua do Contorno, rua Apolo e Parque da Cidade. Horário: 17h às 20h.

De 26 a 30 de maio:

Palestras em empresas e faculdades sobre o Maio Amarelo.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)