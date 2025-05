Prefeitura de Porto Velho agora conta com tradutora e intérprete da Língua Brasileira de Sinais

Com objetivo de promover ainda mais a inclusão e a garantia de direito das pessoas para o exercício de uma gestão amplamente participativa com todos os públicos, pela primeira vez, a Prefeitura de Porto Velho conta com o trabalho de uma tradutora e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A função já está sendo exercida pela pedagoga Jacqueline Graziela Dantas, pós-graduada na matéria.

“A Língua Brasileira de Sinais é fundamental na gestão pública porque garante acessibilidade, inclusão e cidadania às pessoas surdas. Ela permite a comunicação eficaz entre os gestores e esse público de uma forma especial, assegurando seus direitos e promovendo uma gestão mais justa, democrática e inclusiva”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Graziela tem a responsabilidade de facilitar a comunicação do gestor municipal com a população surda. Por isso, ela vai atuar em todos os eventos oficiais da Prefeitura que tiverem a participação do prefeito Léo Moraes. “Eu vou acompanhar o prefeito onde ele for. Onde ele estiver, sendo evento oficial, estarei à sua disposição”, afirmou a tradutora.

Ela acrescentou que a Lei nº 10.436 de 2002, reconhece a Libras como meio legal de comunicação, e que a Prefeitura de Porto Velho, como poder público, pode utilizar esse meio legal para garantir acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas. Desta forma, faz com que todos tenham acesso ao mesmo direito, de uma forma mais humanizada e inclusiva.

Língua Brasileira de Sinais é fundamental na gestão pública, destacou o prefeito Léo Moraes “O prefeito Léo Moraes está demonstrando que a gestão dele está comprometida com a valorização da diversidade cultural e linguística, reconhecendo a comunidade surda como parte importante da sociedade. E isso ajuda para que a implementação de políticas públicas sejam mais eficazes, baseadas nessa escuta ativa e na participação de pessoas surdas nas decisões municipais”, afirmou Graziela.



Acrescentou ainda que a postura do prefeito vai possibilitar que não haja mais barreiras entre o setor público municipal e o cidadão, porque o surdo é cidadão que vota e que tem seus direitos e deveres, sendo necessário que ele seja atendido dentro dessa base legal. Jacqueline Graziela Dantas é graduada em Pedagogia pela Uniron e pós-graduada em Libras pela faculdade UNIBF.

O superintendente Muncipal de Comunicação, Paulo Afonso, destacou a importância e disse que a chegada de uma interprete é um marco na gestão. "Com a chegada da tradutora e intérprete de Libras, Jacqueline Graziela Dantas, à equipe da Prefeitura, damos mais um passo firme e concreto rumo a uma cidade mais inclusiva, humana e acessível. A iniciativa reforça o compromisso do prefeito Léo Moraes com a inclusão, ao assegurar que a comunicação oficial alcance também a comunidade surda, garantindo seus direitos, valorizando a diversidade e promovendo uma gestão participativa para todos".

Texto:Augusto José

Foto:Augusto José/ Leandro Morais/ José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)