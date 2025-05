Prazo de inscrições para o processo seletivo da Saúde de Porto Velho é prorrogado até a próxima segunda-feira (19)

Prefeitura de Porto Velho informa que o prazo para inscrições do processo seletivo de contratação temporária de profissionais da saúde foi prorrogado e termina na próxima segunda-feira (19), não mais nesta sexta (16), como estava previsto.

“As demais datas que constam no processo seletivo não serão alteradas. Decidimos prorrogar o prazo de inscrição para que mais profissionais da saúde possam participar”, declarou o secretário municipal de saúde, Jaime Gazola.

O titular da Semusa acrescentou que o processo seletivo tem o objetivo de sanar as necessidades mais urgentes de profissionais para atender nas unidades de saúde do município, tanto na zona urbana quanto na região rural. No total, a meta é selecionar cerca de 600 pessoas para atuação imediata e cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br/ . A plataforma disponibiliza o edital do certame completo e a ficha de inscrição. Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do dia 19 de maio, que é a próxima segunda-feira, mas somente para um cargo e localidade.

Serão selecionados médico veterinário e clínico geral, agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem, assistente social, biomédico, bioquímico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo e psicólogo, entre outros.

Os contratos terão validade de dois anos e não serão renovados após esse período.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)