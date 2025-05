Prefeitura de Porto Velho parabeniza profissionais da limpeza pública no Dia do Gari

Quando você caminha por uma rua limpa e organizada, já parou para pensar nos heróis que tornam isso possível? Os garis são os verdadeiros guardiões da limpeza urbana, responsáveis por manter nossas cidades habitáveis, seguras e saudáveis. Apesar de muitas vezes serem invisíveis aos olhos da sociedade, o impacto de seu trabalho é inegável.

Um destes heróis atende pelo nome José Ferreira da Silva, que atua na Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) desde 1979, ou seja, são 46 anos dedicados a manter Porto Velho sempre limpa. O veterano faz questão de falar que enfrentou muitos desafios ao longo dos anos e o trabalho árduo do dia a dia nunca o desanimou ou tirou seu bom humor.

José Ferreira demonstrou sua satisfação ao lembrar o 16 de maio como a data comemorativa do Dia do Gari, categoria da qual faz parte com orgulho. O servidor recorda, abrindo um largo sorriso, dos muitos amigos que conquistou ao longo dos seus 69 anos de vida, da família que constituiu, dos três filhos, todos criados e encaminhados na vida. Tudo com o suor do seu rosto, às vezes trabalhando sob o sol, às vezes à noite, mas sempre com a mesma disposição.

Garis são os verdadeiros guardiões da limpeza urbana Para ele, um dos principais desafios sempre foi o comportamento da população, nem todos têm consciência da importância de se manter a cidade limpa. “Vi muita gente que via a gente ali acabando de limpar e jogava lixo nas ruas e nós tínhamos, com muita paciência, de voltar e limpar tudo de novo. Mas nunca fui grosseiro com ninguém, não. Eu tentava explicar, meio a sério, meio brincando, que aquilo estava errado e seguia meu trabalho”, contou.

Silva acrescentou que, se cada cidadão colaborar, a cidade vai ficar “um brinco”. “Sinto muito orgulho da minha profissão e nunca fui desrespeitado. Quando era mais novo, eu fazia o serviço numa boa e, mesmo com o passar da idade, nunca relaxei nas minhas obrigações como gari. De jeito nenhum. Hoje, meus filhos estão adultos, cada um tem seu trabalho e eu continuo fazendo o meu e pretendo até quando puder”, garantiu o veterano.

Dia do Gari é uma data importante que evidencia trabalhadores que realizam esse serviço essencial para a nossa cidade, falou o prefeito Léo Moraes “Todo trabalho é digno de valor e respeito. Parabéns aos garis, em especial à equipe nota dez que temos em Porto Velho, mantendo espaços públicos limpos e agradáveis. O Dia do Gari é uma data importante que evidencia trabalhadores sempre presentes na rotina do serviço público na realização desse serviço essencial para a nossa cidade, que é a limpeza urbana”, falou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o secretário da Semusb, Giovanni Marini, o trabalho do gari vai muito além da simples coleta de lixo ou da varrição das vias. Ele é a linha de frente da saúde pública municipal. “Ao remover o lixo das nossas calçadas, das nossas praças, dos cantos e recantos da nossa cidade, os garis estão diretamente prevenindo a proliferação de vetores de doenças, como ratos, baratas e mosquitos. Eles garantem que o ambiente em que vivemos seja mais salubre, reduzindo os riscos de epidemias e protegendo, de forma concreta, a saúde de cada cidadão, de cada família, de cada criança. Parabéns a todos no Dia do Gari", pontuou.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira/ Hellon Luiz/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)