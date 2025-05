Transporte Coletivo terá novo sistema de bilhetagem e usuários devem utilizar todo crédito do ComCard até 31 de maio

A Prefeitura de Porto Velho reforça que o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo com relação ao pagamento da tarifa vai mudar, e que os usuários devem utilizar todos os créditos do cartão ComCard até o próximo dia 31 de maio.

“Vamos mudar para um sistema mais moderno, que é a bilhetagem digital. Isso significa que serão utilizados novos equipamentos e programas. A modernização faz parte do planejamento da gestão do prefeito Léo Moraes para proporcionar mais agilidade e comodidade ao usuário, incluindo recargas por outras formas de pagamento, a exemplo do pix”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Iremar Lima.

O secretário acrescentou que a população que utiliza o transporte coletivo não deve fazer grandes recargas no ComCard até 31 de maio, já que o novo sistema não permitirá a transferência de créditos para a nova plataforma e, com isso, o usuário poderá sofrer prejuízo.

Também por conta da mudança de sistema, neste mês de maio e junho de 2025, será feito um recadastramento obrigatório de todos os usuários do setor. O procedimento poderá ser feito pela internet, sem necessidade de sair de casa.

RECADASTRAMENTO

Recadastramento no ComCard Cidadão poderá ser feito presencial ou pelo aplicativo Os usuários nas categorias Estudante e Cidadão, a partir desta quinta-feira (15), já poderão realizar o recadastramento do cartão. O recadastramento no ComCard Cidadão poderá ser feito presencial ou pelo aplicativo. Já o ComCard Estudante, apenas pelo App.

Inclusive, na hora de realizar o cadastro será possível optar pelo cartão físico. Neste caso, a pessoa é direcionada para uma aba onde poderá agendar a retirada do cartão. Se o usuário preferir o virtual, este será gerado na hora, podendo ser validado no próprio celular.

ORIENTAÇÕES

Baixe o App Bipay, na loja do seu celular Android ou IOS. Os usuários devem devem selecionar a opção ComPorto Velho, criar um conta e preencher com os dados do CPF, e-mail, nome completo, senha, número do celular e aceitar os termos de uso. É importante seguir as orientações.



ETAPA COMCARD CIDADÃO

Clicar no menu “Perfis”, depois selecione a modalidade CIDADÃO, preencher e enviar fotos dos documentos, foto frontal do rosto, em seguida, uma tela verde vai confirmar a solicitação.

ETAPA COMCARD ESTUDANTE

Clicar no menu “Perfis”, depois selecione a modalidade ESTUDANTE, preencher e enviar fotos dos documentos, foto frontal do rosto, em seguida, uma tela verde vai confirmar a solicitação. Aguarde cinco dias para aprovação.

Em breve, a Semtran avisará as datas para o recadastramento das modalidades Melhor Idade, Acessibilidade, Acompanhantes e Vale-transporte

“Nosso objetivo é garantir mais acessibilidade e segurança para quem usa o transporte coletivo de Porto Velho, como determina o prefeito Léo Moraes. Com o novo sistema vamos melhorar e facilitar muito mais a vida das pessoas”, finalizou Iremar Lima.

Texto:Augusto Soares/ Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)