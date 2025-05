Sine Municipal de Porto Velho oferta mais de 100 vagas de emprego.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal de Porto Velho, divulga, toda semana, as vagas de emprego disponíveis na capital. O serviço de intermediação de mão de obra (IMO) é gratuito tanto para candidatos que procuram por recolocação no mercado de trabalho, quanto para empresários que desejam contratar novos colaboradores.

Vagas Nível Superior: 1 Analista Fiscal; 1 Gerente Comercial; 1 Gerente Executivo; 1 Enfermeira Especialista em Nefrologia; 1 Educador Social.

Vagas Ensino Médio: 33 Vendedores Externos (porta a porta); 8 Representantes de Vendas; 6 Manicure; 5 Motorista Operador; 4 Cabeleireiro; 4 Escovista; 2 Vendedores Internos; 2 Lavador de Automóveis; 2 Esteticista; 2 Barbeiro; 1 Frentista; 1 Músico Percussionista; 1 Auxiliar de Pizzaiolo; 1 Pizzaiolo; 1 Auxiliar Operacional; 1 Assistente Administrativo Financeiro; 1 Auxiliar de Serviços Gerais.

Vagas Ensino Fundamental: 10 Ajudantes Multifuncionais; 2 Auxiliares de Produção; 2 atendentes de Lanchonete, 1 Operador de Mantenedor, 1 Repositor de Mercadorias, 1 Caseiro - Peão Encarregado.

Vagas Níveis Técnico e Profissionalizante: 10 Técnicos de Enfermagem.

Vagas Sem Instrução de Escolaridade: 1 Cozinheira; 1 Empregada Doméstica; 1 Diarista.

ATENDIMENTO

Candidatos interessados devem comparecer a uma das unidades do Sine Municipal para preenchimento do cadastro das vagas, são estas: na Rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, bairro Juscelino Kubitschek.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mais informações: (69) 3901-6414 / (69) 3901-6409.

Texto:Semdestur

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)