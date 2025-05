Semed convoca profissionais com inconsistências em contas e dados para regularização

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), reconhecendo a importância do trabalho dos voluntários, contratados por meio do Programa Unidos Pela Educação Inclusiva, tem realizado esforços contínuos para garantir o pagamento da ajuda de custo prevista no edital dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o quinto dia útil de cada mês.

De acordo com a Coordenadoria de Gestão Financeira da Semed, já foram efetivados os pagamentos para 95,15% dos voluntários. O restante ainda precisa comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da secretaria para regularizar inconsistências que estão impedindo a realização dos pagamentos.

A coordenadoria explica que muitas das contas apresentadas (incluindo contas digitais) não são aceitas pela instituição financeira responsável pelo repasse. Além disto, existem bloqueios de contas, informações incorretas (como número de conta ou dígito inexistente) ou CPF cancelado.

“O nosso compromisso é garantir que os voluntários recebam seus pagamentos em dia. O trabalho deles é fundamental para a nossa rede de ensino, e estamos empenhados em resolver essas questões para que o programa seja executado com eficiência”, afirmou o titular da Semed, Leonardo Leocádio.

O voluntário que ainda não teve seu pagamento efetivado deve comparecer à Semed, localizada à rua Elias Gorayeb, 1415, Nossa Senhora das Graças, no Departamento de Gestão de Pessoas.

Texto:Meiry Santos

Foto:

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)