Prefeitura prorroga seletiva de taekwondo para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), está com inscrições abertas até esta quinta-feira (15) para a seletiva de taekwondo visando a participação dos atletas porto-velhenses na próxima edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025.

A seletiva será realizada no próximo sábado (17) na Vila Olímpica Chiquilito Erse, que fica localizada na avenida Amazonas, 6435, bairro Cuniã. Vale destacar que essa seletiva de taekwondo é destinada a atletas a partir dos 16 anos de idade, com inscrições totalmente gratuitas.

O evento é promovido pela Semes em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado de Rondônia (Fetron). A iniciativa visa fomentar o esporte local e garantir a representatividade de Porto Velho nos jogos estaduais, em especial no JIR que será realizado na cidade de Ji-Paraná.

O secretário da Semes, Cássio Moura, destacou a relevância da seletiva para os atletas do município. “Essa seletiva é uma oportunidade valiosa para que nossos atletas mostrem seu talento e possam representar Porto Velho com orgulho no JIR. Estamos empenhados em fortalecer todas as modalidades esportivas e o taekwondo tem crescido bastante em nossa cidade”, afirmou.

Ele também reforçou o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte de base e ao alto rendimento: “Nosso trabalho é garantir que os atletas tenham estrutura, apoio e visibilidade. Por isso, eventos como este são fundamentais para revelar novos talentos e estimular a prática esportiva entre os jovens”, completou o secretário.

Inscreva-se agora!

Os interessados devem se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLipW_DkWTcm3SEBGZALsauOvgswwbgwEH-Tc5_f1gTKmCaw/viewform .

A Prefeitura de Porto Velho reforça a importância da participação dos atletas e convida toda a comunidade esportiva a prestigiar o evento que será aberto ao público.

Texto:João Paulo Savino

Foto:Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)