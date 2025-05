Prefeitura de Porto Velho atende comunidade e promove mutirão de limpeza no Cedel do Ulisses Guimarães

Representando o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o secretário Thiago Cantanhede, adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), se reuniu com lideranças do bairro Ulisses Guimarães, na zona Leste da cidade, na tarde de terça-feira (13), com objetivo de conhecer as principais demandas do local.

“A gente recebeu o convite para vir aqui no Cedel (Centro de Desporto e Lazer) para verificar como está e atender a população. Apesar de ser um equipamento público do governo do estado, nós estamos nos colocando à disposição para ajudar a comunidade a fazer um mutirão, uma parceria da população com a Prefeitura, para limpar, colocar iluminação e deixar o ambiente adequado como eles precisam”, afirmou o secretário.

Para tanto, uma reunião com a liderança do bairro e a equipe da Semob será realizada nos próximos dias, na sede da secretaria, para que sejam definidas e organizadas as ações que serão implementadas no Cedel. Thiago Cantanhede disse que vai convidar uma equipe da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), responsável pela limpeza da cidade, para participar também.

“Aproveitando a ocasião, a gente vai circular pelo bairro junto com a liderança para verificar questões relacionadas a bueiros, tapa-buracos, encascalhamento e fazer um levantamento completo de outras necessidades. Isso é o que o prefeito Léo Moraes pede, que caminhemos dentro do bairro para ouvir e dar voz aos moradores”, acrescentou o adjunto da Semob.

URGÊNCIA

Wonder Houston falou em nome das lideranças e explicou que as principais necessidades no Cedel O morador Wonder Houston falou em nome das lideranças e explicou que as principais necessidades no Cedel, atualmente, são a limpeza, recuperação dos refletores da quadra esportiva e do campo de futebol, troca das traves e outros itens de ferro que estão gerando perigo para os frequentadores, podendo até ocasionar acidentes.

“São essas situações que a gente precisa solucionar com mais urgência. O secretário se comprometeu em trazer soluções para o nosso bairro e nós estamos satisfeitos”, destacou Houston.

Responsável por intermediar a reunião com o secretário, o vereador Pastor Ivanildo fez questão de agradecer. “Agradeço ao prefeito Léo Moraes, ao secretário Thiago e aos demais secretários que têm sido sensíveis com a gente. Sou grato a Deus pela vida deles e a do nosso prefeito, que não tem medido esforços para atender a população”, completou.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)