Veja a programação completa do 1º Seminário de Planejamento Municipal

Com foco na qualificação dos servidores e no fortalecimento do planejamento público, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), promove, nesta sexta-feira (16), o 1º Seminário de Planejamento Municipal. O evento acontece das 8h às 18h, no Teatro Banzeiros, e contará com uma série de palestras e painéis temáticos sobre gestão estratégica, desenvolvimento urbano, sustentabilidade, turismo e inovação na administração pública.

Destinado a servidores e gestores municipais, o seminário integra o processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e tem como objetivo promover o alinhamento técnico das equipes que atuam na formulação e execução das políticas públicas do município.

Durante o evento, especialistas e representantes da Prefeitura e de instituições públicas, como a Secretaria de Planejamento do Estado (Sepog-RO) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), debaterão temas centrais para o desenvolvimento sustentável da cidade, com destaque para o uso dos instrumentos legais de planejamento: PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA).

Além da abordagem sobre as ferramentas de planejamento, serão discutidas estratégias para infraestrutura urbana, captação de recursos via emendas parlamentares, turismo e transformação digital nas cidades da Amazônia, visando aprimorar os serviços públicos e a qualidade de vida da população.

Confira a programação completa:

Manhã

8h - Recepção, credenciamento e café da manhã

9h - Solenidade de Abertura

10h - Palestra: Planejamento Governamental

Por: Beatriz Basílio (Sepog/RO)

10h40 - Palestra: Os impactos do Plano de Governo para a elaboração do Plano Plurianual do Município (PPA)

Por: Márcio Gabriel (Sempog)

11h20 às 12h - Palestra: Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (Paeds)

Por: Luis Fragomeni (Funpar)



Tarde

14h - Palestra: Pertencimento e Identidade: Fomento ao Turismo de Porto Velho

Por: Aleks Palitot (Semdestur)

14h40 - Palestra: Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM)

Por: Raissa Tavares (Sempog)

15h20 - Painel: Desenvolvimento Urbano e Sustentável: Meio Ambiente, Saneamento Básico e Mobilidade

Por: Vinícius Miguel (Sema), Emanuel Neri (Dnit) e Iremar Torres Lima (Semtran)

16h40 - Painel: Cidades Inteligentes na Amazônia: Inovação e modernização na Gestão Pública

Por: Cézar Marini (SMTI) e César Wanderley (SML)

17h20 às 18h - Palestra: Projetos de Infraestrutura com Recursos de Emendas Parlamentares

Por: Antônio Prata (Semesc)

A participação é gratuita e voltada exclusivamente aos servidores e gestores do município, que atuam com planejamento, orçamento, acompanhamento e/ou execução de políticas públicas. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de maio e podem ser realizadas on-line clicando aqui .

Texto:Emily Costa

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)