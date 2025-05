Copa Madeirão reúne mais de 150 atletas em competição acirrada na capital

Realizado no último final de semana, no Parque Aquático Vinícius Danin, na capital, a Copa Madeirão de Natação mostrou a qualidade de centenas de atletas porto-velhenses das mais diversas idades, que disputaram em variadas categorias, dando exemplo de competitividade e organização.

De acordo com o Cássio Moura, o sucesso da Copa Madeirão é um resultado da somatória de esforços Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), o evento contou com cronometragem e apoio da Federação Aquática do Estado de Rondônia (Faer), além da participação de um significativo público presente no evento.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, o sucesso da Copa Madeirão é um resultado da somatória de esforços entre a Prefeitura de Porto Velho, a Semes e a Federação Aquática, um modelo de competição que deve se repetir ao longo dos anos.



"Através do apoio do nosso prefeito Léo Moraes e da organização da Federação, nós conseguimos realizar hoje a primeira Copa Madeirão de Natação. A movimentação dos pais dos competidores é muito grande no entorno do Parque Aquático, assim como os adultos que participam dessa disputa, trazendo qualidade de vida e melhorando a saúde de nossa população”, destacou Cássio Moura.



Presidente da Federação Aquática de Porto Velho, Paulo Siqueira Já para o presidente da Federação Aquática de Porto Velho, Paulo Siqueira, a Copa Madeirão foi um sucesso por ter recebido 158 atletas de 19 escolas de natação em Porto Velho, entre eles, os atletas do projeto Programa Construindo Campeões, que é executado pela Semes.



“Agradecemos à Prefeitura de Porto Velho por essa parceria, a Copa Madeirão foi um sucesso e com certeza outros eventos como esse virão para a nossa cidade”, destacou Paulo Siqueira.

Com dimensões oficiais para a prática da natação olímpica, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade, o Parque Aquático Vinícius Danin integra o complexo olímpico de Porto Velho, que ao longo dos próximos anos deve receber competições esportivas de grande porte, fomentando e valorizando o esporte, cultura, lazer e bem-estar dos porto-velhenses.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)