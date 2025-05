Deputados recebem convite para celebração dos 100 anos da Igreja Particular de Porto Velho

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Rondônia receberam, nesta semana, o convite oficial para a Celebração Eucarística em comemoração aos 100 anos da Igreja Particular de Porto Velho.



Os convites foram entregues pelas mãos do Coordenador de Comunicação do Congresso Eucarístico, Vítor Carlos, que representou a Arquidiocese de Porto Velho na ocasião.



A celebração será realizada no domingo, 13 de julho de 2025, às 17h30, com uma Missa Solene na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro da capital. O evento marcará um século de atuação da Igreja Católica na capital rondoniense, reafirmando seu papel histórico na promoção da fé, da justiça social e da formação de valores.



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, agradeceu o convite e destacou a importância da data. “Celebrar os 100 anos da Igreja é reconhecer sua contribuição fundamental para o desenvolvimento espiritual e social da nossa população. É uma honra fazer parte desse momento”, afirmou.



A cerimônia deve reunir autoridades civis e religiosas, além de fiéis de toda a arquidiocese, em uma grande manifestação de fé e gratidão.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO