Prazo para inscrição de equipes na 1ª edição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea termina na sexta-feira (16)

Termina nesta sexta-feira (16) o prazo para as equipes se inscreverem na 1ª edição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea - adulto masculino. O objetivo é fomentar o esporte local, reunir grandes talentos e fazer do evento a maior competição esportiva da modalidade na capital rondoniense.

“A Copa Madeirão de Futebol é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes). Os times interessados na disputa podem fazer a inscrição através do número (69) 98473-6067, por meio de mensagem via WhatsApp”, explicou o titular da Semes, Cássio Moura.

Ele também disse que o Congresso Técnico acontecerá no dia 27 de maio, às 19h, no Teatro Banzeiros. Na ocasião, as equipes inscritas serão informadas sobre a Fórmula da Disputa, datas, horários e locais dos jogos, apresentação do regulamento e sorteio dos potes. Os jogos começam no dia 31 de maio.

A expectativa é que a Copa Madeirão reúna cerca de 100 equipes somente para a categoria adulta. Haverá premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas.

O time campeão do torneio receberá a quantia de R$ 10 mil. Para o vice-campeão o prêmio será de R$ 5 mil. Também serão premiados com troféus o artilheiro, o destaque da competição, o melhor técnico e melhor goleiro receberão troféus.

Para participar da competição, o atleta deverá ter idade mínima de 16 anos completos. Nesse caso, por ser menor de idade, também será necessária a autorização dos pais ou responsável legal.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)