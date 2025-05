Oficina de Meliponicultura acontece no dia 24 de maio com foco na preservação ambiental e geração de renda

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promoverá no próximo dia 24 de maio uma oficina de meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão), voltada para meliponicultores que são criadores de abelhas sem ferrão e interessados no tema.

O evento acontecerá das 8h às 14h, na sede da Agro Tropical Amazônia, localizada na Estrada do Belmont, km 14. A oficina vai além da capacitação técnica: ela visa integrar criadores, promover o manejo sustentável de colmeias e incentivar práticas que respeitam o equilíbrio ambiental.

Durante a atividade, será realizado o manejo de algumas espécies de abelhas com a transferência para caixas de uso racional, que permitem a extração do mel sem danos às colmeias. Também será construído um meliponário para abrigar colmeias resgatadas de áreas de risco.

De acordo com Roseval Guzo, gerente de Assistência Técnica da Semagric, a metodologia adotada nas oficinas, iniciada em janeiro deste ano, tem apresentado ótimos resultados.

"Esse novo formato de trabalho em regime de oficina tem gerado impactos positivos. As trocas de experiências e os mutirões têm proporcionado resultados concretos e reconhecimento tanto social quanto ambiental", afirmou Roseval.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou que o evento também será o ponto de partida para a formação de um grupo de discussão voltado para a organização do Dia de Campo da Meliponicultura, previsto para o segundo semestre deste ano. “Queremos avançar ainda mais nesse trabalho com a realização do Dia de Campo, que contará com palestrantes de outros estados, em parceria com a Usina de Jirau”, destacou Rodrigo.

A meliponicultura é uma atividade essencial não apenas para o meio ambiente, mas também para o fortalecimento da economia rural. As abelhas sem ferrão (meliponíneos) são fundamentais para a polinização de plantas nativas e agrícolas, sendo aliadas na preservação da biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e produção sustentável.

Além do seu importante papel ecológico, a criação dessas abelhas representa uma oportunidade concreta de geração de renda para famílias rurais, com a comercialização de produtos como mel, pólen e colônias. O mel de abelhas sem ferrão, inclusive, é valorizado por suas propriedades medicinais.

A Semagric reforça o convite para que apicultores, produtores rurais e interessados participem da oficina e conheçam mais sobre essa prática sustentável e promissora.

SERVIÇO:

Local: Agro Tropical Amazônia – Estrada do Belmont, km 14

Data: 24 de maio

Horário: 8h às 14h

Público-alvo: Meliponicultores, apicultores e interessados.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Roseval Guzo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)