Sema inicia campanha de prevenção às queimadas nas escolas da zona Leste e distritos de Porto Velho

O combate às queimadas passa pela conscientização, não apenas dos adultos, mas de crianças e adolescentes que estudam nas unidades da rede pública municipal de ensino. Com este objetivo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), por meio da equipe de Mobilização e Educação Ambiental, iniciou neste mês de maio, as ações da Campanha de Prevenção às Queimadas Urbanas.

A equipe passou pelo distrito de São Carlos (Escola Henrique Dias), distrito de Nazaré (Escola Professor Francisco Desmorest Passos) e distrito de Calama (Escola General Osório), entregando mudas para os estudantes e comunidades, além de dar suporte para a retirada dos pontos de alguns cachorros que foram castrados na ação S.O.S Ribeirinhos.

A iniciativa visa conscientizar a população sobre os riscos e impactos provocados pelas queimadas que afetam profundamente os ecossistemas. A fumaça gerada prejudica a qualidade do ar, afetando a saúde de milhões de pessoas. As chamas destroem habitats de inúmeras espécies, levando a uma perda significativa de biodiversidade. Além disso, há uma enorme liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, agravando as mudanças climáticas e colocando em risco os recursos naturais.



ATIVIDADES

Atividades começaram nas escolas da zona Leste de Porto Velho As atividades começaram nas escolas da zona Leste de Porto Velho, região que apresenta, historicamente, os maiores índices de focos de incêndios urbanos. Já foram atendidas as escolas municipais Guadalupe, João Ribeiro Soares e Pé de Murici, alcançando mais de 535 alunos, dos turnos manhã e tarde. A campanha segue com novas visitas agendadas para as escolas Padre Geovane Mendes, Jesus de Nazaré, Bohemundo Alvarez e Flor do Piquiá, ampliando significativamente o alcance das ações educativas.

Durante as visitas, a equipe da Sema promove palestras informativas e dinâmicas, seguidas de atividades lúdicas e interativas que têm como foco despertar o senso crítico dos estudantes e incentivar práticas sustentáveis. Uma das ações de maior destaque, conforme a Sema, é a aplicação de um quiz educativo, que estimula a participação ativa dos alunos, reforçando os conhecimentos adquiridos de forma divertida e eficaz.

Posteriormente, é organizado um passeio ao Parque Natural de Porto Velho, oferecendo aos estudantes uma vivência prática e enriquecedora sobre a importância da conservação ambiental e da biodiversidade local.

Equipe da Sema promove palestras informativas e dinâmicas Para o titular da Sema, Vinícius Miguel, é importante realizar o trabalho de conscientização nas escolas municipais, porque conscientizar crianças e adolescentes, é também uma estratégia para proteger a natureza. A educação ambiental significa plantar nas mentes das futuras gerações os perigos das queimadas, passando pela preservação do meio ambiente. Eles crescerão como cidadãos mais conscientes e preocupados com o futuro da nossa cidade, de forma sustentável e humana. Além do combate às queimadas, os cuidados com o uso da água também são essenciais.

“É importante ressaltar que quando se trata de queimadas urbanas, a Sema trabalha apenas com a parte de punição ou prevenção, monitoramento das queimadas urbanas e a identificação dos infratores. O trabalho de contenção do fogo é realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar”, explicou Miguel.

Educação ambiental significa plantar nas mentes das futuras gerações os perigos das queimadas “Acreditamos que o combate às queimadas também passa pela conscientização”, afirmou o prefeito Léo Moraes. “O período de estiagem se aproxima e o perigo da retomada das queimadas acende o sinal de alerta para o combate a este problema que se agrava com a ausência de chuvas e aumenta a seca na capital. As queimadas se tornaram um grande desafio ambiental, impactando a saúde, a economia e o meio ambiente. Daí a importância deste trabalho efetivo da Sema”, disse.

CRIME AMBIENTAL



Por lei, a queimada urbana é considerada crime ambiental passível de multa, e os valores variam de 1 a 100 mil Unidades Padrão Fiscal (UPF), calculados proporcionalmente ao tamanho do dano ambiental. Atualmente, cada UPF custa R$ 98,95. As denúncias podem ser feitas a qualquer horário via WhatsApp, através do disque denúncia (69) 98423-4092, ou presencialmente na Sema, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, das 8h às 14h.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)