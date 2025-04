Indicação do deputado Alan Queiroz garante melhorias na estrada que liga União Bandeirantes à BR-364

O compromisso com o desenvolvimento das regiões rurais de Rondônia mais uma vez se concretiza através do trabalho do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). No final do mês de março, o parlamentar protocolou uma indicação solicitando ao Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a recuperação, manutenção e encascalhamento da estrada vicinal conhecida como Linha-101 e Linhão, no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.



A demanda foi prontamente atendida pelo DER, que executou obras de regularização da via, revestimento primário, drenagem com saídas d'água e instalação de tubos de concreto. Com os serviços já concluídos, a estrada — que conecta a região à BR-364 — agora oferece melhores condições de tráfego, segurança e escoamento da produção agrícola local.



"Essa é uma região com forte vocação para o agronegócio. São centenas de propriedades rurais que dependem dessa estrada para escoar a produção de grãos, leite, carne, aves e frutas. Garantir o acesso em boas condições é garantir dignidade, desenvolvimento e oportunidades para os moradores", destacou o deputado Alan Queiroz.



A estrada vicinal de aproximadamente 100 km é vital para o transporte da produção agrícola e pecuária, bem como para o deslocamento das famílias que vivem em União Bandeirantes e arredores. A iniciativa demonstra, mais uma vez, o compromisso do parlamentar com as necessidades da população do campo e sua atuação eficaz na interlocução com o Governo do Estado.



Texto: Ian Machado | Jornalista

Foto: Leandro Risso | Secom - Governo de Rondônia