Deputado Nim Barroso garante recurso de R$ 400 mil para regularização fundiária em Ji-Paraná, após pedido do vereador Joziel de Brito

O município de Ji-Paraná receberá um importante reforço para avançar nas ações de regularização fundiária. Atendendo a um pedido do vereador Joziel de Brito (MDB) o deputado estadual Nim Barroso destinou R$ 400 mil em recursos para a aquisição de dois veículos e um drone, que serão usados exclusivamente para dar suporte às atividades de regularização de terras na cidade.



Segundo o parlamentar, a medida visa fortalecer o trabalho técnico e de campo das equipes responsáveis por mapear e organizar os documentos de áreas urbanas e rurais que ainda não possuem regularização. "Recurso garantido! Esses R$ 400 mil vão permitir que Ji-Paraná avance na regularização fundiária, um passo essencial para garantir segurança jurídica e dignidade às famílias que aguardam há anos por seus títulos definitivos", destacou Nim Barroso.



O investimento contempla a compra de dois veículos utilitários e um drone moderno, equipamentos que irão facilitar o deslocamento das equipes e a captura de imagens aéreas de alta precisão — fundamentais para a identificação de áreas e o levantamento de dados georreferenciados.



A parceria entre o deputado estadual e o vereador Joziel de Brito reforça o compromisso de ambos com o desenvolvimento do município. "Essa é uma conquista que mostra como a união entre o Legislativo Municipal e o Estadual pode gerar resultados concretos para a população. Agradeço ao deputado Nim pela sensibilidade e prontidão em atender nosso pedido", declarou Joziel.



A ação também foi divulgada nas redes sociais do deputado, com o slogan “Amigo do Povo!”, e uma imagem destacando o valor do recurso, os veículos que serão adquiridos, o drone e o oficial que confirma o envio da emenda.



Com esse reforço, espera-se que centenas de famílias possam, em breve, ter acesso ao tão sonhado título de propriedade, colocando Ji-Paraná em uma nova fase de planejamento urbano e desenvolvimento.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar