Marina Silva é atendida em hospital de Brasília por queda de pressão

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deu entrada no Hospital Brasília na tarde desta terça-feira (15) devido a uma queda de pressão arterial. Segundo a assessoria de imprensa da ministra, a situação está controlada.

A ministra não está internada, mas segue no hospital aguardando resultados de exames.

O Hospital Brasília ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde da ministra.

Hoje mais cedo, a ministra participou do simpósio Conectando Clima e Natureza: Recomendações para Negociações Multilaterais , em Brasília.

A agenda de hoje da ministra também previa encontro com parlamentares e entrevista à imprensa.