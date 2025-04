Trabalhadores lotam gabinete da deputada Cláudia de Jesus preocupados com a terceirização da saúde estadual

Dezenas de servidores da saúde lotaram o gabinete da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) na manhã desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa de Rondônia. Os trabalhadores discordam da forma como está sendo discutido e proposto a terceirização de estruturas de saúde como Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HPSJP-II), Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI) e Hospital (Regina Pacis) de Retaguarda.



A mobilização ocorre em meio ao aumento da insatisfação da categoria com a decisão do Governo de Rondônia de supostamente transferir a gestão das unidades hospitalares para a iniciativa privada. Os profissionais defendem a manutenção do hospital sob administração direta do Estado, alegando riscos à continuidade dos serviços públicos de saúde e à estabilidade dos trabalhadores.



“Essa é uma situação que muito nos preocupa. Temos que pensar e agir para melhorar toda a estrutura de saúde, mas também é importante valorizar os trabalhadores desse setor, primordial para o povo. E defendemos o funcionamento pleno do Sistema Único de Saúde - SUS. Vamos encontrar junto com todas as categorias e o governo o melhor caminho para resolver esse impasse e faço questão de mediar essa discursão", disse a deputada.



Nesta quarta-feira, 16, os funcionários públicos serão ouvidos pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) durante uma reunião, agendada para 10h30 no Auditório deputado Amizael Gomes da Silva.



Cláudia de Jesus se comprometeu em levar a pauta para discussão na Comissão de Saúde e para o governo estadual. Segundo ela, é necessário garantir transparência nas decisões e preservar o caráter público do atendimento prestado à população.



Os movimentos sociais da saúde vão continuar realizando mobilizações, com novas ações organizadas por sindicatos da saúde. Os servidores querem apoio dos demais parlamentares e da sociedade para evitar a privatização das unidades de saúde, que atualmente são públicas.



