Alero entrega 12 mil litros de água para famílias do Baixo Madeira afetadas pela cheia

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) realizou, na tarde desta terça-feira (15), a entrega de 12 mil litros de água mineral às famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira, na região do Baixo Madeira. A doação é fruto de uma campanha solidária iniciada na última semana, que mobilizou servidores da Casa e gabinetes dos deputados estaduais.



A entrega simbólica foi feita pelo presidente da Assembleia, deputado Alex Redano (Republicanos), com a presença da vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, e do coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante o ato, Alex Redano destacou o empenho do deputado Marcelo Cruz, que sugeriu a realização da campanha. “Quero parabenizar os servidores da Casa e a equipe da Secretaria de Modernização, que se mobilizaram para essa ação solidária”, afirmou o presidente da Alero.



A vice-prefeita agradeceu a iniciativa e reforçou a relevância da ajuda às comunidades afetadas. “É uma ação muito importante que vai beneficiar centenas de famílias ribeirinhas. A união de esforços nesse momento é fundamental”, disse Magna dos Anjos.



A campanha de arrecadação de água mineral continua, e as doações podem ser feitas na sede da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero).





Texto: Marcela Bomfim | Jornalista

Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO