Deputado Cássio Gois destaca investimentos e participação popular em sessão itinerante da Câmara de Espigão D’Oeste.

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) participou da 10ª Sessão Ordinária Itinerante da Câmara Municipal de Espigão D’Oeste, realizada no distrito de Nova Esperança na noite de quinta-feira (10).



O evento, que levou o Legislativo até a zona rural, teve como um dos destaques a atuação de Gois, que reforçou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e anunciou melhorias para a população, como a chegada de uma nova ambulância para atender o distrito e áreas vizinhas.



"É uma honra estar aqui, ouvindo as demandas de perto e garantindo que o Estado não deixe nenhuma comunidade para trás. Essa ambulância é mais um passo para melhorar a saúde no campo, mas nosso trabalho não para por aqui", afirmou Gois.



Além de acompanhar as discussões sobre necessidades locais, o deputado articulou parcerias e reforçou seu papel como intermediador entre as esferas municipal e estadual.



A nova ambulância, fruto de investimentos do seu mandato, por exemplo, beneficiará não apenas o distrito de Nova Esperança, mas também as localidades de Novo Paraíso, Flor da Serra, 14 de Abril e Boa Vista do Pacarana, impactando mais de 1.500 pessoas.



O prefeito Wéliton Pereira Campos (PL) e vereadores de Espigão D’Oeste e Cacoal, como Clebim Furia (Avante), Carlos Freitas (Agir) e Marilande Alves (PSD), também prestigiaram o evento, destacando a importância da união de forças para avanços na região.



Durante a sessão, o deputado ouviu reclamações e sugestões dos moradores para encaminhar soluções em áreas como estradas, educação e acesso a serviços básicos. Sua presença foi vista como um sinal de respeito às populações do interior, muitas vezes distantes dos centros de decisão.



"Nosso mandato é sobre estar onde o povo está. Sessões como essa mostram que a política pode, sim, funcionar para todos", declarou Gois, que ainda reforçou seu trabalho em outras regiões do estado. Novas agendas itinerantes devem ocorrer em breve, com Cássio Gois já confirmando participação.

Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar