Deputado Jean Oliveira tem indicação atendida e obras de manutenção são iniciadas na Linha 160, entre Alta Floresta e Novo Horizonte*

A atuação do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, garantiu mais uma conquista importante para a população da Zona da Mata. Por meio de sua indicação, atendendo ao pedido do prefeito de Novo Horizonte do Oeste, Ronaldo Delazari, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) iniciou o Plano Anual de Manutenção na RO-135, também conhecida como Linha 160, que liga Alta Floresta d’Oeste ao trevo da RO-010. Os trabalhos, coordenados pela 5ª Regional do DER, contemplam serviços de limpeza lateral, patrolamento, encascalhamento em pontos críticos e a construção de saídas de água pluvial.

De acordo com Nilson Oliveira, chefe da 5ª Regional, a obra é essencial para o fortalecimento da infraestrutura na região. “Estamos garantindo melhores condições de trafegabilidade na Linha 160, que é uma via estratégica para o transporte da produção agrícola e o deslocamento diário dos moradores. Com esse trabalho, levamos mais segurança e qualidade de vida à população”, destacou.

A moradora Lucineide Ferreira, que utiliza a estrada com frequência, comemorou o início das obras. “Essa manutenção era muito esperada por todos nós. Com a estrada em boas condições, fica mais fácil levar as crianças para a escola, ir ao médico ou até mesmo escoar a produção. É um alívio ver as máquinas trabalhando”, afirmou.

O prefeito de Novo Horizonte do Oeste, Ronaldo Delazari, agradeceu o deputado Jean Oliveira e o Governo do Estado. “Essa é uma demanda antiga da nossa população, e com o apoio do deputado Jean Oliveira conseguimos levar essa necessidade ao Governo. Agradeço também ao governador Coronel Marcos Rocha por atender prontamente nosso pedido e garantir esse importante investimento”, declarou.

O deputado Jean Oliveira também destacou o compromisso do Governo com os municípios. “Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha pela sensibilidade e atenção com nossa região. Essa é mais uma ação concreta que mostra o quanto o Governo do Estado, em parceria com nosso mandato e as prefeituras, está comprometido com o desenvolvimento de Rondônia. Seguimos firmes, trabalhando por melhorias que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou o deputado Jean Oliveira.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Ricardo Barros | Secom Governo RO