Construção de ponte Brasil–Bolívia poderá aumentar criminalidade, Deputado Camargo cobra plano de segurança

Durante reunião da Frente Parlamentar Temporária Binacional Rondônia–Brasil/Beni–Bolívia, o deputado estadual Delegado Camargo cobrou do Governo Federal e do Governo Estadual a elaboração de um plano de segurança para acompanhar o projeto de construção da ponte internacional que ligará o Brasil à Bolívia.

Camargo, que é delegado de polícia e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, alertou para os riscos de aumento da criminalidade, imigração irregular e tráfico de drogas com a ampliação do fluxo de pessoas e mercadorias entre os países.

Segundo o parlamentar, a falta de planejamento prévio pode comprometer a segurança da população que vive na região de fronteira. Ele defende a criação de estratégias preventivas para evitar que a ponte, embora importante para o desenvolvimento econômico, se torne um ponto vulnerável ao crime transfronteiriço.

"A ponte representa um avanço na integração entre os países, mas não podemos permitir que isso aconteça sem um plano eficaz de segurança. O cidadão rondoniense não pode pagar a conta da falta de preparo. É preciso garantir o controle da fronteira, com ações de fiscalização, policiamento e inteligência", destacou Camargo.

A reunião contou com a presença de autoridades bolivianas e representantes do parlamento do país vizinho, que reconheceram a importância do tema e se comprometeram em colaborar com o debate sobre segurança pública na área de fronteira.

O deputado reforçou que continuará acompanhando o andamento do projeto e cobrando medidas concretas para que o desenvolvimento da região ocorra com responsabilidade e proteção para todos.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Secom | ALE/RO