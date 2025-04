Deputada Cláudia de Jesus auxilia na preparação do Plano de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira em Rondônia

A deputada federal Cláudia de Jesus (PT) participou dos debates sobre o lançamento e elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (PDIFFs) voltados para o Arco Norte e Rondônia. Nesta terça-feira, 15, a parlamentar manteve reunião com demais deputados e autoridades na Assembleia Legislativa de Rondônia.



Além da delegação boliviana, estavam presentes no encontro os senadores: Walter Jesus Justiniano Martinez, Luis Adolfo Flores Roberts, Fernando Vaca Suárez e Ermenegildo Llavera Chusco, além das deputadas Raquel Rodrigues Chávez, Laura Luisa Nayar Sosa e Janira Román Matijasevich.



O Plano é uma iniciativa, conduzida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), abrange seis estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. O foco é a integração dos 97 municípios localizados na faixa de fronteira, que se estende por 150 km ao longo da linha terrestre do Brasil com países vizinhos. Rondônia possui cidades com forte potencial logístico e papel estratégico na cooperação regional.



A deputada reafirmou o compromisso com a defesa da Amazônia e das populações que vivem na região, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas e voltadas para a realidade local. "Precisamos incluir as comunidades tradicionais e os povos indígenas na construção das propostas. E ampliar investimentos públicos em infraestrutura, regularização fundiária, bioeconomia, inclusão social e demais ações necessárias para o bem-estar social".



O processo de elaboração dos PDIFFs prevê a participação de órgãos públicos, empresas e sociedade civil na definição das prioridades. Entre os eixos temáticos estão ordenamento territorial, gestão ambiental, migrações, segurança, economia circular e tecnologias da informação. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a presença do Estado nas áreas de fronteira.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar