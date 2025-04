Ieda Chaves anuncia R$ 3 milhões para Espigão do Oeste durante visita à prefeitura

Na última semana, durante agenda do projeto “Pé na Estrada” em Espigão do Oeste, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) formalizou ao prefeito Professor Weliton (PL) a destinação de R$ 3 milhões em investimentos para o município. O anúncio representa um importante aporte financeiro para atender às necessidades da população local.



Em um primeiro momento, a parlamentar se comprometeu a direcionar emendas para áreas prioritárias. Os recursos visam fortalecer a agricultura familiar, aprimorar os serviços de saúde com a realização de cirurgias eletivas e a aquisição de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel. Além disso, o investimento contemplará projetos sociais voltados à garantia dos direitos dos idosos e iniciativas em defesa da causa animal, uma das principais bandeiras da deputada.



“Nosso compromisso com o fortalecimento dos municípios do interior permanece inabalável. A parceria com Espigão está apenas no início. Embora nossa capacidade de entrega não se compare à do Executivo, podemos colaborar ativamente com gestores que compartilham dessa visão, que demonstram a vontade de transformar a região e possuem um compromisso genuíno com o povo que os elegeu”, afirmou a deputada.



A parlamentar também expressou sua gratidão ao prefeito Weliton pela oportunidade de diálogo direto com a comunidade. “Agradeço ao prefeito Weliton por nos proporcionar este momento de conversa direta com a população. O objetivo desta visita foi justamente este: dialogar, olhar nos olhos. Espigão do Oeste ocupa um lugar especial em nossa trajetória", acrescentou Ieda Chaves.



Outras agendas



A visita da deputada também foi marcada por uma série de compromissos, incluindo conversas com mototaxistas, visitas a projetos sociais e encontros com presidentes de associações.

Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação